El príncipe Harry se lesiona la mano jugando al 'snow polo': su situación

Celia Molina 19 DIC 2025 - 10:29h.

El Duque de Sussex sufrió un golpe en su mano derecha mientras jugaba al polo sobre nieve en el Campeonato de Aspen, Colorado

Victoria para el príncipe Harry: el Gobierno británico revisará su protección oficial en Reino Unido tras habérsela retirado

Compartir







El medio estadounidense 'Page Six' ha informado sobre un pequeño accidente que el Príncipe Harry ha sufrido mientras jugaba al 'snow polo' (o polo sobre nieve) en el Campeonato Mundial de Aspen, Colorado. Este deporte es una variante del polo tradicional que se juega sobre un campo cubierto de nieve compactada o sobre un lago congelado en lugar de césped. Y no ha sido la peligrosa superficie la causante de la lesión del Duque de Sussex, sino un golpe inesperado que otro jugador le dio en su mano derecha.

Un testigo ha contado a 'Page Six' que la mano del príncipe quedó accidentalmente "atrapada" cuando un hijo del famoso jugador de polo Nacho Figueras estaba balanceando su mazo. "Se detuvieron un segundo y él se sacudió", dijo la fuente, si bien en las fotografías de Harry que han trascendido a los medios éste se ve visiblemente dolorido tras el incidente. Vestido con una 'polera' azul clarito y llevando el casco reglamentario, en las imágenes, se puede ver al hijo de Lady Di extendiendo su mano derecha con cara de dolor.

PUEDE INTERESARTE El príncipe Guillermo y Kate Middleton publican su 'christmas' con una foto nunca antes vista junto a sus hijos

Harry no se retiró y siguió jugando el partido

Sin embargo, en vez de retirarse y abandonar el partido, el duque siguió jugando, por lo que no parece que la lesión haya sido de gravedad. Entre el público no estaba su mujer, Meghan Markle, que, esta vez, no ha viajado junto a él a Colorado. Se sabe que la Duquesa de Sussex ha estado muy preocupada por el estado de salud de su padre, Thomas Markle, después de que le amputaran una pierna en el hospital de Filipinas, donde reside.

Los médicos tomaron esta drástica decisión tras encontrarle un trombo, por el que su pierna se puso "azul y negra" y, creyendo que podía morir, Thomas pidió desde el hospital volver a hablar con su hija Meghan, con quien no tiene relación desde hace ocho largos años. Su vínculo se rompió cuando, al comenzar la actriz su relación con el Príncipe Harry, su padre aprovechó para contactar con los paparazzis y lucrarse a costa de la pareja. Aún así, ante la gravedad de su situación, Meghan decidió enviarle una carta a la clínica donde se recupera, cuyo contenido no ha sido revelado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras su paso por Colorado, Harry volverá a casa con su mujer y sus hijos, con quienes celebrará las fiestas de Navidad. Un año más, y a pesar del acercamiento que tuvo con su padre en el marco del aniversario de la muerte de Isabel II, el pasado mes de septiembre, ni Harry ni Meghan pasarán las Navidades junto a la Familia Real Británica, cuyos miembros se reunirán en la finca de Sandringham, donde disfrutarán de las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Por muy fructífera que fuera aquella conversación, de una hora de duración, que tuvieron padre e hijo en Clarence House, donde también tomaron el té, los Duques de Sussex todavía se sienten agraviados por el polémico trato que la Casa Windsor le dio a Meghan y al primero de sus hijos, Archie.