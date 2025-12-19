Illia Topuria reaparece muy relajado tras hacer pública su delicada relación con su exmujer

El peleador ha reaparecido para apoyar a su amigo Omar Montes en su nueva aventura empresarial

La inauguración del primer kebab de Omar Montes desata la locura en Madrid: sorpresas e invitados

El peleador Illia Topuria ha reaparecido tras compartir el comunicado más difícil de su vida y de que la abogada de su exmujer, Giorgina Uzcategui, respondiese con otro.

Illia ha dejado verse en público para apoyar a su amigo Omar Montes en la inauguración del nuevo local del cantante, que ha abierto en Madrid un restaurante de Kebabs.

A pesar del mal momento a nivel personal que está viviendo y que le ha hecho renunciar a pelear en el primer trimestre el 2026, el luchador hispano-georgiano ha seguido con su vida y se ha mostrado muy relajado ante los medios de comunicación.

Roro Bueno, Lola Lolita y y diversos creadores de contenido gastronómico acudieron a la inauguración del nuevo negocio de Omar Montes

Durante el evento, se ha podido ver al Omar Montes más auténtico, que no ha dudado en ponerse detrás del mostrador para demostrar que conoce el oficio y cortar él mismo la cinta que inaugura su propio kebab: "Decid no a las drogas y sí a los kebabs. Por el poder que me han otorgado mi papá y Michael Jackson", ha dado por abierto su restaurante.

Entre el exclusivo grupo de invitados que han acudido para arropar al cantante y degustar su nueva apuesta, destacan figuras como Roro Bueno, Lola Lolita y y diversos creadores de contenido gastronómico. Y como no podía ser de otra manera, en la cita también estuvo presente su gran amigo Ilia Topuria.