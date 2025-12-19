Equipo Outdoor 19 DIC 2025 - 12:24h.

El ganador de 'Supervivientes' y exconcursante de 'GH VIP' ha inaugurado su primer kebab y ha desatado la locura en Madrid

Omar Montes, emocionado, celebra haber cumplido su sueño: "Es especial"

Omar Montes, ganador de 'Supervivientes', ha cumplido uno de sus sueños más personales y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho por todo lo alto. Su nueva aventura profesional es un restaurante kebab que tiene el nombre de 'Orijin' y ha abierto sus puertas y casi colapsado el centro comercial Plaza Río 2, en Madrid. Un evento multitudinario en el que no han faltado ni Ilia Topuria ni la influencer Lola Lolita para arropar al cantante.

Para el que fue pareja de Isa Pantoja, la apertura de este local es mucho más que un negocio de comida rápida, es la materialización de un sueño y un profundo homenaje a sus raíces. El exconcursante de 'GH VIP' ha explicado que este proyecto da continuidad a un legado familiar, asegurando que "fue mi padre quien introdujo el kebab en pan de pita en nuestro país".

Con esta inauguración, el de Pan Bendito no solo comparte su plato favorito con sus seguidores, sino que honra una historia personal que va mucho más allá de lo gastronómico.

Durante el evento, se ha podido ver al Omar Montes más auténtico, que no ha dudado en ponerse detrás del mostrador para demostrar que conoce el oficio y cortar él mismo la cinta que inaugura su propio kebab: "Decid no a las drogas y sí a los kebabs. Por el poder que me han otorgado mi papá y Michael Jackson", ha dado por abierto su restaurante.

Refiriéndose a que la receta secreta de la salsa de sus kebabs solo la conocen su padre y el "Rey del Pop". Como Michael Jackson ya no está entre nosotros, el secreto queda ahora custodiado únicamente por su progenitor, lo que hace que su producto sea único. Además, el artista ha querido adaptar el menú a un estilo de vida saludable, dándole un toque fitness al asegurar que utilizan carne de primera calidad y un pan proteico sin grasas.

Como en todo gran estreno, los nervios han estado a flor de piel. La pareja de Lola Romero ha llegado con algo de retraso a la cita y, debido al ajetreo del momento, ha protagonizado un simpático incidente al derramar alguna bebida. Pero la convocatoria ha sido un éxito y el cantante y ganador de 'Supervivientes' se ha llevado un baño de masas.

De Ilia Topuria a Lola Lolita: los amigos que han arropado a Omar Montes

Entre el exclusivo grupo de invitados que han acudido para arropar al cantante y degustar su nueva apuesta, destacan figuras como Roro Bueno, Lola Lolita y y diversos creadores de contenido gastronómico. Y como no podía ser de otra manera, en la cita también estuvo presente su gran amigo Ilia Topuria.

No solo los rostros conocidos han acudido para apoyar a Omar Montes en este gran momento, cientos de fans han colapsado la zona para probar el kebab y darle apoyo. Con este paso, el artista consolida su faceta como empresario, demostrando que nunca olvida de dónde viene ni los sabores que lo acompañaron en su camino a la cima.