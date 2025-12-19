El hijo de Isabel Pantoja y su exmujer se han reencontrado por segunda vez tras romper su relación

Tras hacer pública su separación en verano de 2025, Kiko Rivera e Irene Rosales se han reencontrado de nuevo. El motivo no ha sido otro que la fiesta navideña del colegio de las hijas que tienen en común. El hijo de Isabel Pantoja ha coincidido públicamente con su exmujer en esta gala de Navidad, siendo esta la segunda vez que coinciden desde que pusieron fin a su relación.

La primera ocasión en la que se reencontraron fue también en el colegio de sus hijas. Fue a principios de curso, en el mes de septiembre, justo después de que anunciaran su separación. Todo indica que entre ellos existe una buena sintonía.

Jessica Bueno, sola en la función escolar

Por otro lado, en el caso de Jessica Bueno con su exmarido, Jota Peleteiro, la sintonía no está tan clara. La exparticipante de 'Supervivientes All Stars 2025' ha acudido sola a la función escolar.

"Imagino que al final si no podía viajar hoy, pues...", ha comenzado a comentar a la prensa. "No sé dónde está exactamente, pero venir desde lejos para ver la función, pues le habrá resultado complicado", ha explicado.