Antonia Muñoz carga duramente contra la familia Rivera en 'Fiesta'

Asegura que se quedó embarazada de Antonio Rivera a los 18 años

Hace una semana, Antonia Muñoz, madre del hermano secreto de Paquirri, nos contó que se quedó embarazada de Antonio Rivera cuando tenía tan solo 18 años. Ha permanecido callada muchos años, pero ahora quiere hablar, pues dice conocer la peor cara de los Rivera, se ha sentido humillada y abandonada por tener que criar a su hijo ella sola. Antonia está dispuesta a destapar todos los secretos de la familia Rivera y lo hace desde el plató de 'Fiesta'.

Según Antonia Muñoz, fruto de su relación sentimental con Antonio Rivera, nació Curro (Francisco), quien tiene ahora 38 años y vive en Zahara de los Atunes. No guarda buen recuerdo de la familia Rivera, pues asegura que no fue bien tratada por algunos de sus miembros. Durante su entrevista con Emma García, Antonia destapa los desplantes que ha sufrido por parte de la familia Rivera y da detalles de todo lo que ha vivido y sufrido por su culpa.

Antonia Muñoz cuenta su historia de 'no amor' con Antonio Rivera

Antonia Muñoz tiene una espinita clavada porque ella le ha contado toda esta historia a su hijo Curro, aunque nunca la ha podido demostrar. En el año 2010, Antonia interpuso una demanda de paternidad, pero fue admitida a trámite. Cuando el escándalo salió a la luz, los hermanos Rivera no la tomaron en serio. Al recordar todo esto, Antonia no puede evitar emocionarse. Cuenta que tenía 18 años cuando conoció a Antonio Rivera, que por aquel entonces tenía unos 60, y que no mantuvieron una relación como tal, aunque sí encuentros íntimos. De esos encuentros nace Curro.

Cuando se quedó embarazada, se tuvo que ir a una finca porque su familia no tenía recursos. Antonia está muy dolida con los Rivera: "Mi hijo es cien por cien Rivera y me engañaron con las pruebas" y da detalles de esta acusación que manifiesta desde el plató. "Mi hijo no quiere saber nada de los Rivera porque nos han hecho mucho daño", añade, pero apoya a su madre al 100%. "No quiere dinero, solo quiere saber quién es u padre", dice Kike Calleja, que ha podido hablar con él. Por su parte, Antonia necesita que su hija sepa que ella nunca le ha mentido con respecto a toda esta historia.

Además, Antonia Muñoz destapa que al padre de Paquirri no le gustaba Isabel Pantoja y que Kiko Rivera sí se ha puesto en contacto con ella porque cree en su historia. La entrevista completa con todos los detalles, en el vídeo.