Fin de semana marcado por el luto en el entorno de la Familia Real. Gaudencio Fernández, histórico chófer de Juan Carlos I y una de las personas de mayor confianza del rey emérito, ha fallecido a los 101 años de edad. Su muerte se ha confirmado solo unas horas después de la noticia del fallecimiento de Tatiana Radziwill, prima de la reina Sofía, a los 86 años.

Gaudencio Fernández dedicó más de medio siglo de su vida al servicio de la Corona. Natural de Villalán de Campos, en Valladolid, comenzó a trabajar con Juan Carlos de Borbón cuando este tenía 17 años, poco antes de su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza. Desde entonces, se convirtió en su conductor personal, acompañándolo tanto en actos oficiales como en desplazamientos privados durante décadas.

Durante 48 años residió junto a su familia en el Palacio de la Zarzuela. Tras jubilarse oficialmente en 1989, a los 65 años, Juan Carlos I pidió expresamente que continuara vinculado a la institución, encargándose del mantenimiento de los vehículos oficiales, una función que desempeñó durante años. Él mismo llegó a afirmar en entrevistas que era una de las personas que mejor conocía al rey emérito.

Su cercanía se extendió también al resto de la familia real. Mantuvo una relación estrecha con el actual rey, Felipe VI, y con las infantas Elena y Cristina, a quienes siempre consideró casi como parte de su propia familia. “Casi los he criado yo”, aseguró en una entrevista.

La Princesa Tatiana Radziwill fallece a los 86 años

Tatiana Radziwill, prima segunda de la Reina Sofía y su gran apoyo en los momentos claves de su vida, ha fallecido a los 86 años de edad. Hija del Príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la Princesa Eugenia de Grecia, mantuvo una relación muy estrecha con la emérita desde que ambas exiliaron de Grecia durante la II Guerra Mundial.

El periodista David Insua ha informado de la muerte de Tatiana: "Fallece Tatiana Radziwill, la inseparable prima 'Tatan' de la Reina Sofía. Durante toda su vida fue una de las grandes confidentes de la Emérita, que sin duda se sentirá un poco más sola".