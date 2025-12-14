Fiesta 14 DIC 2025 - 20:59h.

Don Juan Carlos tiene una mascota que casi todo el mundo desconoce

El distanciamiento entre la princesa Leonor y el rey emérito, analizado por una experta: "Letizia puso una barrera infranqueable"

Compartir







El pasado 12 de diciembre, Don Juan Carlos y Doña Sofía hicieron pública su felicitación navideña de manera conjunta a través de un christmas en el que no aparecían ninguno de los dos, si no que lo hacían los cinco perros de la reina emérita. La fotografía fue tomada en la residencia que Doña Sofía tiene en el Palacio de la Zarzuela junto a un árbol de navidad. Ahora, 'Fiesta' desvela, en exclusiva, la curiosa mascota que tiene el rey emérito.

"Nadie lo sabe y nadie se lo espera", son las palabras con las que el programa presentado por Emma García avanza esta información que tiene de manera exclusiva y que pretende compartir con todos los espectadores. Y es que el animal que acompaña a Don Juan Carlos no es algo que la gente pueda esperar o sospechar: no se trata de un perro ni de un gato, sino de un animal algo más exótico y que muy pocas personas tienen en su casa.

La curiosa mascota del rey emérito

Tal y como han revelado Alejandro Entrambasaguas y Juan Luis Galiacho en el plató de 'Fiesta', la curiosa mascota que tiene Don Juan Carlos (y que poca gente sabe de su existencia) es, ni más ni menos, que una cacatúa. Pero hay algo más curioso aún y es que este loro tiene una cresta teñida de los colores rojo y amarillo, los propios de la bandera de España.

Los periodistas y colaboradores de 'Fiesta' cuentan, además, que este animal es mudo, que no habla, y que se lo regalaron para que le recordara a España. Para rematar esta información, el programa muestra una imagen de esta cacatúa, con su cresta coloreada. La imagen de este curioso animal que forma parte de la vida del rey emérito, en el vídeo.