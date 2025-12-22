Karim Benzema ha comprado un cuadro de Picasso de 1964, tal y como ha anunciado el futbolista francés en redes sociales

Karim Benzema ya se ha adelantado a la Navidad con un obsequio muy especial, y no tiene nada que ver con los coches de lujo que tanto le gustan al delantero francés. El futbolista del Al Ittihad de 38 años ha adquirido una obra de Pablo Picasso, en concreto 'Portrait d’Homme Barbu', fechada en 1964.

El propio Benzema compartió la noticia en redes sociales, donde aparece posando junto al cuadro, acompañado del mensaje "Welcome home", lo que sugiere que la pieza pasará a formar parte de la decoración de su vivienda.

La Helly Nahmad Gallery, que expuso la obra en 2022, describía el cuadro como un retrato potente y lleno de carácter, ejecutado con pinceladas amplias y enérgicas. Según la galería, la pintura refleja la fuerza creativa de Picasso en su etapa final. En esos años, las figuras masculinas que representaba el artista suelen ser difíciles de identificar y, en muchos casos, funcionan como una especie de autorretrato.

En esta obra, el personaje lleva una camiseta marinera de rayas, muy similar a la que solía vestir el propio Picasso, lo que la vincula con otros retratos tardíos relacionados con su figura, como los famosos mosqueteros.

Por ahora no ha trascendido la cantidad exacta que Benzema habría pagado por el cuadro del pintor malagueño, que se encontraba expuesto en la Helly Nahmad Gallery. No obstante, consultando precios de obras similares en casas de subastas como Christie’s, es posible hacerse una idea aproximada del desembolso, aunque es probable que la cifra nunca se conozca si la operación se cerró mediante una venta privada.

Por ejemplo, 'Tête d’homme barbu à la cigarette', también de 1964, alcanzó el millón de euros en 2021, mientras que otra pieza comparable, 'Tête d’homme barbu', se adjudicó por algo más de medio millón. Aunque cada obra tiene su propio valor y particularidades, estas referencias permiten estimar el coste que podría haber tenido este capricho artístico del delantero francés.