Álex Aragonés 16 DIC 2025 - 04:00h.

La obra tiene un valor estimado de entre 80.000 y 90.000 euros: "Encarna un punto de inflexión en la relación entre arte de vanguardia, cine y animación"

GironaUna obra "clave" de la "legendaria colaboración" entre Salvador Dalí y Walt Disney sale este martes a subasta en SetDart, con un precio de salida de 45.000 euros para hacerse con una obra del artista catalán, realizada en 1946, que tiene un valor estimado de entre 80.000 y 90.000.

"Esta obra constituye un documento artístico excepcional del proceso creativo de Destino, el célebre proyecto cinematográfico fruto de la colaboración directa entre Salvador Dalí y Walt Disney, una de las alianzas más singulares y ambiciosas del siglo XX entre la vanguardia europea y la industria cultural estadounidense" ha explicado la casa de subastas Setdart.

La obra se llevó a cabo en el periodo en que Dalí trabajo en los estudios Disney en California (Estados Unidos) y se trata de composición con la técnica gouache que forma parte del corpus de diseños, conceptos visuales y estudios atmosféricos creados para trasladar el imaginario surrealista daliniano al lenguaje de la animación.

Un puente entre la pintura surrealista y el lenguaje de animación

"Son obras concebidas no como piezas autónomas de mercado, sino como herramientas de trabajo, lo que refuerza su valor histórico y su rareza", añade la casa de subastas sobre una composición realizada un año más tarde del contrato que firmó Dalí con Walt Disney para desarrollar un cortometraje animado inspirado en la balada mexicana Destino.

El artista catalán trabajó estrechamente con John Hench, produciendo cientos de dibujos, gouaches, óleos y storyboards: "El objetivo era traducir el universo pictórico de Dalí, hasta entonces estático al movimiento, el ritmo y la narrativa cinematográfica". De este modo, el gouache en subasta fue una parte esencial del puente entre la pintura surrealista y el lenguaje de la animación.

"Representa de forma magistral el espíritu visionario de Dalí"

"Esta pieza es un testimonio excepcional del periodo americano de Salvador Dalí y del momento en que el surrealismo europeo entra en diálogo directo con Hollywood y la cultura visual de masas. No solo documenta una colaboración histórica, sino que encarna un punto de inflexión en la relación entre arte de vanguardia, cine y animación", añaden desde Setdart.

Una obra de "altísimo interés museístico y coleccionista, especialmente atractiva para un mercado internacional sensible tanto al mito Dalí como a la historia de Disney", donde convergen arte, cine, tiempo y destino, y que "representa de forma magistral el espíritu visionario de Salvador Dalí en uno de los episodios más fascinantes de su carrera".

La obra de Dalí que fue comprada por 175 euros y se subastó por más de 30.000

El pasado 23 de octubre, una obra de Dalí, descubierta en una venta de liquidación de una vivienda en Cambridge (Reino Unido), se subastó con un precio de salida estimado es entre 20.000 y 30.000 libras (entre unos 23.000 y 34.000 euros), lo que suponía un rédito de hasta 200 veces para el vendedor que adquirió en su día la pintura por 150 libras (unos 175 euros).

La pintura forma parte de una serie de 500 piezas que Dalí pretendía crear a partir de cuentos populares de Oriente Medio que fueron encargados por una adinerada pareja italiana, Giuseppe y Mara Albaretto. Según explica Gabrielle Downie, asociada de la casa Cheffins, donde se subastó la obra, la pintura fue comprada, antes de ser identificada y autenticada, por un comerciante de arte y antigüedades local con sede en Cambridge.

"El vendedor, que desea permanecer en el anonimato, completó la investigación inicial sobre la pintura y descubrió que la obra se había ofrecido a la venta en Sotheby's en la década de 1990, totalmente atribuida a Dalí. La pérdida de una atribución es bastante inusual en el mundo del arte moderno, lo que convierte este descubrimiento en un importante para los estudiosos de Dalí", destacó Gabriell Downie.