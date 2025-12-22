Cruz Beckham, el tercer hijo de la diseñadora de moda y el exfutbolista, ha roto su silencio para aclarar lo que está ocurriendo en la familia

Victoria Beckham se pronuncia tras la disputa familiar y el distanciamiento de su hijo Brooklyn: "Siempre nos apoyamos"

La familia Beckham se ha visto envuelta este año en una crisis familiar que ha ido escalando en los últimos meses. El centro de la polémica gira en torno a Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria, y su tensa relación con el resto de su familia, protagonizada por desplantes, su ausencia en eventos familiares y comentarios que han evidenciado su delicada situación.

Todo esto, y pese al intento de ocultarlo por parte del famoso matrimonio, ha terminado saliendo a la luz, especialmente a través de las redes sociales.

Desde hace semanas, los usuarios de las redes sociales y medios de comunicación informaron que David y Victoria Beckham habían dejado de seguir a su hijo Brooklyn en Instagram, un gesto que muchos interpretaron como símbolo de una ruptura definitiva. La noticia se viralizó rápidamente y causó sorpresa entre los fans de la familia, dejando claro que su problema ha aumentado hasta tal punto.

Sin embargo, ahora ha sido Cruz Beckham, el tercer hijo de la diseñadora de moda y el exfutbolista, quien ha roto su silencio para aclarar lo que realmente había ocurrido.

"No es cierto. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo… Pongamos los hechos en orden. Ellos se despertaron bloqueados… al igual que yo", ha escrito en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

De este modo, el joven de 20 años Cruz ha explicado que no fueron sus progenitores quienes protagonizaron un 'unfollow' hacia Brooklyn, sino que fue este último quien bloqueó en la red social tanto a sus padres como a sus hermanos, incluido él mismo.

Tras este episodio, la situación dentro de los Beckham parece más tensa que nunca. Según ha trascendido, Brooklyn no solo les habría bloqueado, sino que hace tiempo ya había dejado de seguirles y desde hace semanas no hay comunicación entre ellos.

Además, la esposa de Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, tampoco sigue ni es seguida por David y Victoria en la plataforma, lo que refuerza la imagen de que el distanciamiento es mutuo en muchos aspectos.

Su ruptura familiar

Las razones de esta ruptura familiar no se han confirmado oficialmente, pero muchos tabloides británicos y revistas estadounidenses han señalado varias teorías.

Tal y como publicó el portal 'TMZ' a principios de año, Brooklyn y Romeo Beckham estarían enfrentados debido al romance del más joven con Kim Turnbull, quien habría tenido un breve noviazgo con Brooklyn en el pasado.

Otros medios también han asegurado que el origen del conflicto se remonta a la boda de Brooklyn y Nicola en Palm Beach en 2022. La decisión de la novia de no llevar un vestido diseñado por Victoria Beckham fue interpretada como un desplante hacia su suegra.

Aunque entonces se trató de minimizar el episodio, la prensa señaló que la relación entre la diseñadora y su nuera no estaba pasando por su mejor momento. Ahora, con el paso de los años, las tensiones se habrían hecho más visibles.

El momento que evidenció su guerra familiar fue la ausencia de Brooklyn en el 50º cumpleaños de David Beckham el pasado mes de mayo, celebrado con una gran fiesta en Londres.

Por ahora, David y Victoria Beckham han evitado hablar de su disputa, y Brooklyn tampoco ha respondido directamente a las declaraciones de Cruz u ofrecido otra versión.