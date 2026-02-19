Fani Carbajo responde a las críticas recibidas tras mostrar su abdomen postparto

Natalia Sette 19 FEB 2026 - 12:23h.

Los seguidores de la exconcursante de 'Supervivientes' estallan contra ella y la acusan de estar mintiendo sobre las razones por las que tiene así el abdomen

Fani Carbajo revela la fecha de su operación tras recibir un complicado diagnóstico

Fani Carbajo ha querido compartir con todos sus seguidores cómo tiene su abdomen un año y medio después de dar a luz . Lo que parecía un simple ‘storie’, pronto se convirtió en una batalla campal de comentarios negativos. La exconcursante de ‘Supervivientes’, sin pelos en la lengua, ha respondido a todas las críticas recibidas.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ siempre ha presumido de tener una buena genética, y ahora, 17 meses después del parto de Victoria, lo ha demostrado. “17 meses que di a luz, sin dieta, sin ir de manera constante al gym y mi cuerpo se está recuperando así de bien”, ha puesto en un ‘storie’ mientras muestra su tripa. “Para las que dicen que la genética no tiene nada que ver, aquí veis que si”, ha añadido convencida.

Los comentarios negativos pronto empezaron a llegar. Sus seguidores aseguran que tiene mucho que ver su paso por ‘Supervivientes’, mucho más que la genética. “Estuviste en supervivientes Fani, creo que eso cuenta como dieta de choque aunque no fueran muchas semanas. Perdiste bastante peso”, le ha comentado una usuaria.

Fani, directa y sincera como siempre, ha respondido a todo sin rodeos. “Exacto, perdí algo pero no todo lo que gané en el embarazo, tanto duele? Joder”, ha puesto molesta por leer las críticas. “Hombre , no va a malas , pero ir a supervivientes te ayudó bastante , ahí se te notó el cambio del antes y del después”, ha puesta otra internauta.

“Te corrijo, cariño, como toda mujer, cuando damos salud, cogemos peso, en superviviente bajé, pero ahora más. Cuando realmente me estoy empezando a recuperar es ahora …”, ha asegurando la influencer de 41 años. La mayoría de comentarios insisten en que está así de plana por su extrema experiencia en Honduras y no por que su cuerpo sea así.

“Te falto la lipo localizada que te hiciste, buena genética 200% y supervivientes también”, ha escrito una de sus seguidores. En junio del año pasado, la madrileña se sometió a un K-láser, una innovadora liposucción para acabar con una serie de complejos que arrastraba desde hace años. Se la realizó con la intención de deshacerse de la grasa localizada de zonas como la parte externa de los muslos y caderas.

Es por ello que ella defiende que a pesar de haberse realizado este procedimiento, realmente su bajada de peso no ha tenido nada que ver con eso. Según ella, si tiene el abdomen plano es por genética ya que no ha hecho una dieta especial ni ha sido constante con el gimnasio.