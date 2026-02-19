Lorena Romera 19 FEB 2026 - 12:58h.

La exconcursante de 'Supervivientes' esconde una declaración de amor a su novio en su última publicación

Jessica Bueno brilla como un 'diamante' en la premiere de 'Los Bridgerton': su impresionante look

Jessica Bueno ha tenido con su novio, Robert Mendoza, un romántico detalle que ha pasado desapercibido para todos. Tras triunfar con su vestido para la premier de Los Bridgerton, que destacaba por sus transparencias estratégicas y bordados geométricos, con una capa vaporosa en la falda, publicaba en su perfil oficial de Instagram una galería de fotos para hacer partícipes a sus seguidores. Un post en el que tenía un guiño muy especial con su pareja.

En el mundo de las redes, donde cada 'me gusta', comentario y publicación se analizan con lupa, a veces los gestos más significativos son los más sutiles. Esto es lo que ha pasado en el último carrusel de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars', también participante de 'GH VIP', que atraviesa un momento de lo más dulce desde que vuelve a estar enamorada.

Tras su batacazo sentimental con Luitingo, -con el que terminó hace justamente un año después de celebrar su primer aniversario juntos-, la modelo sevillana, de 35 años, ha recuperado la ilusión gracias a Robert Mendoza, un violinista, productor musical y arreglista. Pese a todo, la creadora de contenido también reconoce que va "con pies de plomo" porque "tiene un pasado" y no quiere acelerar las cosas.

De estas declaraciones, hace ya algunos días. Tiempo en el que parece que la madre de tres hijos -Fran Rivera, fruto de su relación con Kiko Rivera, Jota Jr y Alejandro, en común con Jota Peleteiro- habría continuado afianzando su relación. Tanto, que no ha dudado en tener un romántico detalle en público con él. Eso sí, lo ha hecho sutilmente, de forma que ha pasado desapercibido para la gran mayoría. Mientras que sus followers se fijaban en el outfit que escogía para la ocasión, la modelo escondía un mensaje de amor en forma de banda sonora.

Y es que Jessica Bueno ha utilizado una canción de su novio para poner música a esta publicación. Concretamente, Birds of a Feather de Billie Eilish, pero versionada al violín por su chico. Además, se trata de una canción con una letra de lo más romántica. "Birds of a feather, we should stick together", dice la cantante. Que significa: "Pájaros del mismo plumaje, deberíamos seguir juntos". Una canción que podría ser una declaración de intenciones por parte de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y 'GH VIP', que ha dado en público este paso en firme con Robert Mendoza.