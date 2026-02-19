Lorena Romera 19 FEB 2026 - 10:52h.

El exconcursante de 'Supervivientes' acusa a Carlo Costanzia de haber tenido "actitudes carcelarias y amenazantes" con Laura Matamoros

Una pelea dentro de un coche: así fue el encontronazo entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros

Diego Matamoros ha salido en defensa de su hermana, Laura Matamoros, tras su "pelea dentro de un coche" con Carlo Costanzia. Un encontronazo en el que un "cabreado" Carlo, "con un tono de voz elevado", le reprochaba a su prima sus últimas actitudes, apuntaban en 'Vamos a ver'. A través de su perfil de Instagram, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha estallado contra la pareja de Alejandra Rubio, aportando más datos de esta situación que él describe como "agresiva". El influencer recomienda a la ganadora de 'GH VIP' "denunciar" y apunta a que él "debería haber dormido en un calabozo".

Lo ha hecho mediante dos stories en los que se deja ver muy serio, asegurando que "no ha dormido" por este asunto y que quiere ponerse "bastante serio" para hablar de este tema. Se refiere al conflicto entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia que, desde hace algunos días, acapara minutos de televisión y titulares en prensa del corazón.

La "pelea" en cuestión ocurría hace un mes, tal y como precisaban hace unos días en 'Vamos a ver'. "No se encontraron como contó Alejandra Rubio. Laura Matamoros fue a Aravaca porque está allí el centro de belleza al que suele acudir. Carlo Costanzia está merodeando por la zona y, en cuanto la ve, se baja de su coche muy cabreado y con un tono de voz muy elevado le empieza a cantar las cuarenta a su prima", detallaba Giovanna González, colaboradora del programa.

Es la ganadora de 'GH VIP' la que, "como ve que hay gente y que la conversación no se relaja", invita a su primo a terminar la conversación dentro del coche. "A partir de ese momento, "los testigos solo ven que gesticulan. Las cosas no debieron acabar muy bien porque a día de hoy siguen sin hablarse", concluye la tertuliana. Pero la exconcursante de 'Supervivientes' no se refiere igual a este encuentro.

La versión de Laura Matamoros sobre su pelea con Carlo Costanzia

Ella dice en televisión que se viven "momentos muy tensos y violentos", de los que se derivan "conversaciones salidas de tono". La influencer asegura que se siente "muy coaccionada" porque la "situación se vuelve violenta". A raíz de estas declaraciones, Diego Matamoros ha salido en su defensa a través de sus stories de Instagram, donde pone a disposición de sus seguidores el 016, el servicio telefónico contra la violencia de género en España.

La defensa de Diego Matamoros, que acusa a su primo de "machista y agresivo"

"Mi hermana Laura hace el otro día en televisión unos comentarios sobre mi primo Carlo y a este no le sientan muy bien, con lo cual... se presenta de forma amenazante y agresiva en la puerta de la casa de mi hermana. La situación fue muy tensa... Sinceramente, yo le he recomendado a mi hermana que debería haber denunciado y que Carlo debería haber dormido en un calabozo", señala el que fuera pareja de Marta Riumbau durante dos años.

"A día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, no se debería seguir permitiendo que una persona, por mucho blanqueo que queramos darle, por ser hijo de quién, o lo que sea, no se le pueden permitir actitudes machistas y agresivas con nadie. Ni con las mujeres ni con nadie. Al final, lo que consigues... es ser un matón de tres al cuarto", continúa expresando el creador de contenido.

Según el exmarido de Estela Grande, Carlo Costanzia "es conocido en este país por ser una persona que ha delinquido y ha cumplido una pena de prisión por ello. A día de hoy, es padre y pareja de uno de los clanes más famosos de este país y le están blanqueando la imagen". Unos stories en los que también ha aprovecha para lanzar un dardo a su tía, Mar Flores.

El dardo a su tía, Mar Flores, por no posicionarse con la influencer

"Le preguntan que qué le parece esto y lo deja como si fuera una riña de un par de niños de colegio. Mi hermana Laura te ha dado todo el apoyo durante este tiempo cuando has denunciado malos tratos por parte del padre de Carlo y lo que no puedes hacer es que cuando tu hijo hace estas cosas hagas como que no ha pasado nada", señala, refiriéndose a ella directamente. "Pronúnciate, denuncia las malas actitudes de tu hijo y posiciónate a favor de quien se ha posicionado a favor de ti", le pide a Mar Flores.

Por último, lanzando un mensaje a Carlo Costanzia, Diego Matamoros le recuerda que "por mucho que no te guste la opinión de los demás, no tienes derecho a amenazar a nadie". "No tengo nada más que decir, espero que se tome este asunto con la máxima gravedad y, por favor, no blanqueéis actitudes de gente así en la vida. Vuelvo a decir: tolerancia cero con el machismo y las actitudes carcelarias y amenazantes", concluye el hermano de Laura Matamoros.