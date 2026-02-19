Danna Ponce recibe malas noticias en la última revisión de su embarazo

Rocío Molina 19 FEB 2026 - 09:03h.

La infuencer, embarazada de 35 semanas, ha contado las complicaciones que está sufriendo y que podrían adelantar su fecha del parto

Danna Ponce está viviendo un momento de incertidumbre y de mucha angustia. En los últimos días, la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' se ha encontrado especialmente mal y eso se ha traducido en malas noticias que ha recibido en su última visita al ginecólogo. La influencer de 31 años ha visto cómo una cita que tendría que ser de absoluta felicidad en su semana 35 se ha convertido en una preocupación por lo que se ha enterado y que puede ser motivo de adelantar su parto.

La creadora de contenido ha comenzado contando lo que ha pasado en las últimas semanas para que se entienda bien la inquietud por la que está pasando. Este tercer embarazo de Danna Ponce se le ha pasado muy rápido al tener que estar también pendiente de sus otros dos hijos Mía de 9 años y el pequeño Máximo de 2. Pero la recta final se está complicando tras los últimos episodios que le han asustado y llevado a pensar que algo no va bien.

"El otro día me desmayé en un baño público, de vez en cuando se me pone la visión borrosa como puntitos, también he tenido migraña y más cosas", ha contado acerca de los síntomas que ha experimentado y que ha consultado en su última revisión del embarazo. Signos que junto con la evaluación clínica que le han hecho han determinado que Danna Ponce podría sufrir preeclampsia (presión arterial alta, complicación grave del embarazo).

Ante esta situación, la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha tenido que someterse a pruebas de urgencia, incluyendo una recolección de orina durante 24 horas seguidas para analizar sus niveles de proteínas. Y ante esta repentina novedad en la recta final de su embarazo, Danna Ponce no ha ocultado el temor que siente de que el diagnóstico se confirme y esto implique una intervención casi inmediata. "Básicamente te suelen adelantar el parto", ha confesado tras investigar lo que ha podido en busca de respuestas.

"La verdad es que no sé mucho sobre el tema, lo único que he podido leer es que te programan el parto antes para evitar riesgos. Ya os contaré, pero espero que no sea eso porque me acojono un poco", ha admitido la influencer que espera recibir pronto los resultados definitivos.