La ganadora de 'GH 16' dedica el día entero a cuidados personales y se somete a un tratamiento de maderoterapia y presoterapia

Sofía Suescun, criticada por profesionales por su "peligrosa" recomendación tras realizarse un tratamiento en casa

Sofía Suescun ha decidido tomarse el día para ella y cumplir todos sus deseos. La ganadora de ‘GH 16’ se somete a un tratamiento para “machacar su celulitis”, se hace la manicura y la pedicura con presoterapia, y se pasa por las obras de la nueva casa que comparte con Kiko Jiménez para ver cómo va todo.

Tras unas semanas moviditas debido al último paso público que ha dado su madre Maite Galdeano, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha decidido mimarse y acude a su clínica de confianza para hacerse una sesión de maderoterapia. “Fui a machacarme la celulitis con la mejor maderoterapia de Madrid”, ha dicho a través de un ‘stories’ en su Instagram.

Según la clínica estética favorita de Sofía, la maderoterapia es una técnica catalogada como “la reina de los tratamientos fibrolíticos y modelantes”. Se utilizan diversos instrumentos de madera que se adaptan a las diferentes partes del cuerpo para activar la microcirculación. En el video que publica la influencer se pueden observar todos estos instrumentos en acción.

El principal objetivo es eliminar el exceso de células grasas que se acumulan en diferentes partes del cuerpo. En el caso de las mujeres, en caderas, muslos y abdomen. La clínica asegura que “se perciben cambios desde la primera sesión” aunque lo ideal es hacerse entre 10 y 12 sesiones. El precio de cada una de ellas es de 95€ por lo que el tratamiento completo saldría por 1425€.

Después de esta sesión, la influencer decidió hacerse una manicura y pedicura en el mismo centro. “Lujo es hacerte la pedicura con presoterapia y manicura al mismo tiempo”, ha muestro mientras muestra el proceso.

La presoterapia es otro tratamiento que consiste en aplicar aire al cuerpo a través de de un traje neumático que distribuye ese aire a presión largo de las zonas del cuerpo afectadas.Este tratamiento pretende lograr un drenaje linfático en personas con piernas cansadas, arañitas vasculares, edemas, celulitis y acumulaciones de grasa.

Para terminar este día perfecto, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha enseñado la nueva mejora que está haciendo en su casa. No hay nada que la haga más feliz que ver que la casa que comparte con Kiko Jiménez se convierte en el hogar de sus sueños.

“Ya os enseñaré cuando esté acabado pero no paramos de hacer mejoras en casa. Ahora un tejadito en la entrada, monísimo con luz”, ha puesto en sus ‘stories’. Todo esto mientras espera a que su segunda residencia se termine de construir, muy ilusionada por verla por fin terminada.