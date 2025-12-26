La faceta más desconocida de José Antonio León: coach tecnológico y empresario de moda

Carlos Otero 26 DIC 2025 - 10:00h.

José Antonio León es un auténtico experto en IA y comparte consejos en redes sociales

Recién reformado, minimalista y nórdico: el loft de Jose Antonio León en Sevilla

Tras muchos años como reportero asfáltico, José Antonio León ha encontrado su lugar en los platós de televisión como colaborador habitual en 'De Viernes'. El sevillano comparte en el programa de Telecinco su extensa trayectoria como periodista del corazón, aunque, cuando se apagan las cámaras, sus pasiones son otras. ¡Descúbrelas!

Experto en inteligencia artificial

Un vistazo a las redes sociales del tertuliano en el programa líder del prime time de los viernes revela que León es mucho más que primicias y exclusivas. Es un auténtico amante de la tecnología y, a través de sus perfiles en redes, comparte consejos y experiencias. Videos y publicaciones sobre inteligencia digital, nuevos dispositivos o próximos lanzamientos llenan los espacios del periodista sevillano. Según indica en su Linkedin, compaginó durante un tiempo sus intervenciones en televisión con un trabajo en un gigante de las telecomunicaciones.

Tal es su espíritu 'techie', que en su bio de Instagram incluye un enlace a sus compras en un conocido portal online. La mayoría son complementos para mejorar su teléfono móvil o convertir su vivienda en un espacio cien por cien domótico.

Tiene una pequeña empresa de moda

Como se aprecia en sus estilismos, al sevillano también le apasiona el mundo de la moda, y son varias las publicaciones en las que combina sus conocimientos sobre IA con su gusto por las tendencias. A León le encanta jugar con sus seguidores publicando fotografías con espíritu influencer en escenarios emblemáticos como las calles de Nueva York o el corazón de Tokio.

Junto con su esposa, Rocío Madrid, el televisivo ha puesto en marcha una pequeña tienda de moda llamada MyRoro Atelier. Se trata de una marca de ropa y complementos creados por ella, en la que el periodista aporta su visión empresarial: desde la redacción de contenidos web hasta las tareas de marketing digital.

Su curioso pasado musical

Otra de las facetas más desconocidas del periodista es su incursión en la música. "Siempre he cantado de una forma u otra en un coro rociero de mi pueblo, en el coro de la iglesia... Y hasta montamos un grupito en verano que cantábamos en la terraza del bar de mis padres", contaba el colaborador con su característico sentido del humor. En 2019 llegó a editar un tema de reguetón que se llamaba Detrás de ti.

Una larga trayectoria televisiva

En el ámbito periodístico, la carrera de José Antonio León comenzó hace más de 20 años, cuando tras estudiar en su Sevilla natal, empezó a trabajar en los micrófonos de la Cadena SER. Tras pasar por la televisión autonómica andaluza, recaló en Mediaset en 2010 como corresponsal en Sevilla. Desde hace dos años José Antonio León desempeña un papel fundamental como colaborador y tertuliano en 'De Viernes'. Su estilo provocador, que incluye anécdotas personales y análisis en tiempo real, enriquece el dinamismo del espacio consolidándolo como una figura clave en el corazón televisivo de la cadena.