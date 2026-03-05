Lorena Romera 05 MAR 2026 - 12:33h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha llorado la muerte de Palomita, a la que se ha encontrado muerta al irle a dar de comer

Lola Mencía comunica una triste noticia: "Cerramos una etapa"

Compartir







Lola Mencía atraviesa un complicado momento. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha compartido a través de su perfil de Instagram un storie en el que llora esta durísima pérdida. Quien se diera a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tiene un terrible sentimiento de culpa y reconoce que "no sabe" si ha hecho algo mal, desahogándose con sus seguidores, que están siendo un apoyo incondicional para ella en estos momentos.

Hace unos días, la que fuera pareja de Diego Pérez celebraba con quien la sigue en Instagram que había ampliado su familia. Palomita llegaba a su casa para convertirla en la persona más feliz del mundo. Eso sí, suponía todo un reto. Este polluelo la ponía a prueba, pues ya tenía en casa otro ave. A través de sus redes, la joven de León pedía consejo sobre cómo juntarlos de manera amistosa, respetando los tiempos.

PUEDE INTERESARTE Iván Rubio reconoce que se portó mal en su relación con Lola Mencía

Tras una primera fase en la que el pájaro adulto y el polluelo se reconocían a través del canto y el lenguaje corporal, la exconcursante de 'Supervivientes' permitía el contacto directo, interviniendo ante cualquier signo de estrés como eran esos picotazos que tanto le preocupaban en estos primeros encuentros. Pero, aunque la creadora de contenido tenía toda su atención puesta en la criatura, las cosas no han salido, ni mucho menos, como ella esperaba.

PUEDE INTERESARTE Las fotos de Lola Mencía en bikini un mes después de su segunda liposucción

Palomita ha muerto de forma inesperada. Lola Mencía se ha encontrado al ave fallecida al irle a dar de comer. Un momento muy doloroso para ella, que ha utilizado sus redes sociales para aliviar su dolor. Especialmente, por el sentimiento de culpa que tiene: "Estoy muy triste. He ido a dar de comer a Palomita y estaba muerta. No sé si he hecho algo mal. Yo la notaba algo rara porque la daba de comer forzándola".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Según explica la que fuera concursante de 'Supervivientes', esto no le ha ocurrido en ningún caso con su otra ave. "Cuando empapillé a Río, le enseñaba la jeringuilla y se volvía loco. Ella, sin embargo, no quería y la tenía que forzar", señala, desconsolada. Aunque han sido muchos los que le han enviado mensajes de consuelo, dedicándole su último adiós a Palomita, también los ha habido que la han criticado por tener "un pájaro en cautiverio". Críticas a las que la influncer ha respondido a través de sus stories, tildando de "payasos" a los que están atacándola en esta situación.