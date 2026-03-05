Lorena Romera 05 MAR 2026 - 13:43h.

La ganadora de 'GH DÚO' ha hablado del tratamiento psicológico que sigue desde su primera ruptura con el padre de su hija Mía

Lucía Sánchez, tras la drástica decisión de Manuel González: "Nada ni nadie me va a amargar"

Lucía Sánchez se ha sincerado sobre la terapia que ha tenido que hacer tras la ruptura con Isaac Torres. La pareja de 'La isla de las tentaciones' rompía definitivamente en mayo de 2024, tras varios intentos de reconciliaciones -la primera vez que tomaban caminos separados era en 2022-. En ese momento, Mía, su hija en común, tenía tan solo un año y medio. Ahora, casi dos años después, la ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO' ha hablado de la ayuda a la que ha recurrido en este tiempo, con la que "ha salido de muchas cosas".

La gaditana, de 30 años, ha compartido un storie a través de su perfil oficial de Instagram, donde le siguen más de 893.000 usuarios, en los que se ha abierto sobre el tratamiento psicológico al que ha recurrido en este tiempo, desde que terminó la relación con el padre de su hija. Aunque no ha sido un proceso lineal y la colaboradora de televisión ha pasado por diversos momentos, ahora reconoce que tomar esta decisión fue clave para sanar, priorizando su salud mental.

Esta confesión ha llegado tras la pregunta de una seguidora, que quería saber su opinión cómo gestionaría ella "que un padre ignore a su hija porque tuvo un bebé con su actual pareja". Un tema muy delicado sobre el que Lucía Sánchez no ha opinado directamente, pero que le ha servido para hablar de esta terapia psicológica que le ha ayudado a la hora de superar según qué cuestiones tras su ruptura con Lobo.

La ganadora de 'GH DÚO' reconoce que agradece que sus incondicionales piensen que es "capaz de ayudar con estas cosas", pero su opinión es que lo mejor es acudir a "un profesional" que aporte las "pautas correspondientes para este tipo de problemas". Lo que sí ha hecho es ofrecer el contacto de su psicóloga, que para ella ha sido la figura de referencia en lo que a su salud mental se refiere.

"Lleva conmigo casi cuatro años -coincidiendo con su primera ruptura sentimental con el padre de su hija- y he salido de muchas cosas con su ayuda", ha reconocido Lucía Sánchez, hablando de la terapia psicológica en la que ha estado inmersa desde que dio comienzo a su historia con Isaac Torres, al que conoció en 'La isla de las tentaciones'.