Celia Molina 26 DIC 2025 - 12:19h.

Imani, que interpretó a Nala en el famoso musical de Disney, fue encontrada sin vida en su casa y con heridas de arma blanca

Su novio, Jordan Jackson, fue detenido inmediatamente y acusado de asesinato en primera grado, según informa la fiscalía

'The New York Times' ha informado de la trágica muerte de la actriz Imani Dia Smith, popularmente conocida por haber interpretado a Nala en el musical de Broadway, 'El Rey León', entre los años 2011 y 2012. Su muerte tuvo lugar el pasado 21 de diciembre, tras ser encontrada con heridas de arma blanca en su residencia en Edison, Nueva Jersey. Según un comunicado de prensa emitido el día 23 por la fiscalía, Imani fue declarada muerta después de ser trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson en New Brunswick.

Su novio, Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, fue detenido y acusado de asesinato ese mismo día, según la fiscal del condado de Middlesex, Nueva Jersey, Yolanda Ciccone, y el jefe del Departamento de Policía de Edison, Thomas Bryan. Se le imputaron los cargos de asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con fines ilegales en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

Tenía un hijo de tres años de edad

La familia de la actriz y cantante ha confirmado también la autoría del crimen, a la espera de que Jordan sea juzgado en un tribunal. "Con gran tristeza y pesar, comunicamos la pérdida de mi sobrina, Imani Dia Smith, quien fue asesinada sin sentido por su novio en la mañana del domingo 21 de diciembre, justo antes de Navidad. Imani tenía solo 26 años. Deja atrás a un hijo de 3 años, a sus padres, a sus dos hermanos menores y a una gran familia, amigos y comunidad que la querían mucho", ha declarado su tía en un GoFoundme abierto para sufragar los gastos del funeral y para mantener al niño, que ha quedado huérfano.

"Imani tenía toda la vida por delante. Era una persona vivaz, cariñosa y con un gran talento. Artista polifacética, destacó por haber interpretado el papel de la joven Nala en Broadway en 'El rey león de Disney', una experiencia que reflejaba la alegría, la creatividad y la luz que aportaba al mundo. Esta campaña de GoFundMe se ha organizado para apoyar a los padres de Imani, Monique Rance-Helper y Rawni Helper, que ahora se enfrentan a lo inimaginable: llorar la pérdida de su hija mientras se encargan de criar a su hijo pequeño y apoyar a sus otros dos hijos durante este momento traumático", concluye el texto de la página.

Los fondos recaudados (que ya han alcanzado los 64.000 euros) también irán destinados a la "limpieza del lugar del crimen", la manutención y terapia para el trauma del hijo, los hermanos y los padres de Imani, el tiempo libre en el trabajo para llorar su pérdida, proporcionar cuidados y asistir a los procedimientos legales y los cuidados para el querido perro de la fallecida. Para los que no puedan contribuir con dinero, la sobrina de Imani ha pedido "una oración" que ayude a sus seres queridos.