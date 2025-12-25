Celia Molina 25 DIC 2025 - 09:00h.

El actor, cuyo segundo nombre es Carson, ha asegurado que se lo cambió tras acudir al programa de Jimmy Fallon en 2018

El infierno de la familia Culkin: muertes, abusos, fortunas dilapidadas y una segunda oportunidad

Una de las tradiciones familiares más extendidas en España en Navidad es volver a ver con nuestros hijos aquellas películas que marcaron significativamente nuestra infancia. Y, sin duda, las dos entregas de 'Solo en casa' ('Solo en casa' y 'Solo en casa: perdido en Nueva York') son algunas de ellas. La película con la que el pequeño Macaulay Culkin - que interpreta a Kevin, el niño al que sus familiares dejan olvidado en su casa mientras ellos se van de viaje por Europa- se hizo mundialmente famoso, es uno de los grandes títulos de cabecera de los años noventa.

Aunque para Macaulay, ése fue el inicio de una millonaria carrera cinematográfica, su éxito también supuso el comienzo de su pesadilla personal. Su padre, Kit Culkin, acabó despilfarrando todo el dinero que el jovencísimo actor ingresaba por cada película (llegó a cobrar hasta un millón de dólares por 'Mi chica' y cuatro millones y medio por la segunda parte de 'Solo en Casa'). Por suerte, tras pasar por un largo periodo de oscuridad y adicción a las drogas, Macaulay ha conseguido llevar una vida sana y estable junto a su mujer y sus dos hijos.

En múltiples entrevistas como adulto, el intérprete ha reconocido que lleva más de 30 años sin hablar con su progenitor, del que nunca podrá decir que fue "un buen padre". De él solo le queda un apellido que, ahora sabemos, lleva por partida doble. Y todo por culpa de una broma que surgió en el divertido programa de Jimmy Fallon, uno de los más vistos en la televisión estadounidense.

Se cambió el nombre tras una encuesta en directo

Aunque en España no estamos acostumbrados, en Estados Unidos es costumbre que todos los ciudadanos tengan un segundo nombre que, en el caso de Macaulay es Carson. En su paso por el night show en 2018, se abrió una encuesta en directo para que el actor se lo cambiara por otro y los espectadores votaran por el mejor. Y el resultado más votado fue de nuevo, 'Macaulay Culkin', por lo que el protagonista de 'Niño Rico' pasó a llamarse Macaulay Macaulay Culkin Culkin, tal y como ha confirmado recientemente en 'People':

"La mayoría de los votos fueron para 'Macaulay Culkin", resume el actor. "Así que mi nombre es 'Macaulay Macaulay Culkin Culkin'. Si alguien me aborda en el aeropuerto y me dice 'Perdona, ¿eres Macaulay Culkin?' Puedo decirle: 'Bueno, ese es mi segundo nombre". Y, aunque parezca un poco locura, lo cierto es que había otras posibilidades mucho más disparatadas en la encuesta como "The McRib is Back" (por un eslogan de una cadena de hamburgueserías) o "Kieran", que es el nombre de su hermano, reconocido por su papel en la fabulosa 'Succession'.

Macaulay no es el único actor de Hollywood que, en las últimas semanas, ha confesado haberse cambiado el nombre. La también actriz Millie Bobby Brown, durante la promoción de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', serie que protagoniza, anunció que, desde que casó, se llama Millie Bonnie Bongiovi, si bien seguirá usando en el mundo artístico el nombre con el que es conocida.