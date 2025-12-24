La atleta española ha anunciado que está esperando un hijo junto a Benjamin Compaoré

El duro testimonio de Ana Peleteiro sobre su aborto: "Lo pude tener en mis manos y luego lo enterramos"

Ana Peleteiro ha anunciado que está embarazada de nuevo junto a su marido, el también atleta Benjamín Compaoré, apenas cinco meses después de sufrir un aborto natural.

"Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025", ha comunicado este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, en su perfil oficial de Instagram.

Asimismo, ha compartido varias imágenes junto a su esposo, presumiendo de curvas premamá, y mostrando la ecografía de su futuro bebé junto al siguiente mensaje: "Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad".

2025 había sido un año especialmente intenso para la deportista, tanto en lo deportivo como en lo personal. Tras su regreso a la alta competición después de ser madre, logró llevarse a casa varios triunfos en pruebas internacionales y se situó como una figura clave del atletismo español.

Sin embargo, el pasado mes de julio vivió uno de los momentos más duros de su vida cuando anunció que había perdido el bebé que esperaba con Compaoré, apenas unas semanas después de haberlo hecho público.

"Chicos, lo siento mucho, pero a pesar de llevar un crecimiento normal, no tenemos latido. Probablemente sean las palabras que jamás quieres escuchar", manifestaba en sus redes.

La atleta declaró que su ginecóloga les había explicado que el aborto "se debería a una anomalía genética en la formación y que el cuerpo humano es tan listo que sabe que con esa malformación no va a llegar a nada". Finalmente "fui a empujar para echar a mi bebé". Asimismo, contó que "lo recogimos y dos horas mas tarde lo enterramos".

El matrimonio aseveró en ese momento que, aunque el golpe fue duro, lo afrontaban "fuertes y más unidos que nunca". De ahí que esta noticia suponga una enorme felicidad para ambos.

Peleteiro y Compaoré ya son padres de su primera hija, Lúa, que nació en diciembre de 2022. La pequeña, que acaba de cumplir tres años, también ha sido protagonista de la publicación del anuncio de su embarazo, sujetando la ecografía del nuevo bebé, mostrando la ilusión de la familia por la llegada de un nuevo miembro.

Los síntomas que sufrió tras el aborto

Peleteiro, caracterizada por su cercanía en redes sociales, también se sinceró sobre los síntomas físicos que experimentó tras el aborto.

"En el posparto de Lúa no tuve entuertos. Todos los que no tuve entonces los estoy teniendo ahora. No sabéis lo doloroso que está siendo, tengo mucho dolor en el útero. Imagino que estará volviendo a su tamaño normal, pero es horrible", confesó a sus seguidores.

Y añadió: "He decidido priorizarme. De verdad. Reconectarme con mi cuerpo, sentirme bonita, comer rico y sano sin culpas, darme mis caprichos, hablarme con amor y meditar cada vez que lo necesito".

Ahora, a sus 30 años recién cumplidos, se espera que la atleta dé la bienvenida a su segundo hijo a mediados del año que viene.