Marta López desvela que el entorno del deportista hablaría "con naturalidad" de su relación

El mensaje de Omar Montes a Ilia Topuria tras denunciar un intento de extorsión por una acusación de malos tratos

Compartir







Se han encendido todas las alarmas del corazón: Rosalía e Ilia Topuria, dos de las figuras más mediáticas del panorama internacional, podrían estar protagonizando una relación que va mucho más allá de una simple amistad. Aunque desde sus respectivos entornos insisten en que “solo son amigos”, las informaciones y testimonios que se han puesto sobre la mesa apuntan a que entre ellos habría existido algo más que cariño.

Todo comenzó con una imagen pública que no pasó desapercibida: Omar Montes anunciaba orgulloso que Rosalía y Topuria iban a ser madrina y padrino de su hijo Ismael. Un vínculo especial que, según se comentó en el programa, se habría fortalecido notablemente en los últimos meses. Tanto, que la cantante y el luchador habrían compartido más tiempo del que se pensaba… incluso en la casa de él.

Rosalía y Topuria, ambos actualmente solteros, han coincidido en varios momentos clave. El pasado 5 de noviembre, el luchador estuvo presente en la exclusiva listening party de la artista. Apenas dos días después, volvieron a coincidir en la gala de 'Los40 Music Awards'. Actualmente, Topuria hace frente a una separación complicada y muy mediática de Georgina Uzcategui, con denuncias públicas de presiones y extorsión que él mismo ha explicado.

"Ha habido algo entre ellos"

Desde 'El tiempo justo', Leticia Requejo aseguró haber hablado con los entornos de ambos que han negado cualquier romance, definiendo su relación como la de “amigos esporádicos”. Un término que no convenció a nadie en plató: “Mis amigos no son esporádicos”, comentaba Miguel Frigenti, dejando caer que ese matiz podría esconder algo más.

“Sus amigos íntimos hablaban abiertamente de que había habido algo más”, afirmaba Marta López después de desvelar haber oído una conversación de unos amigos de ellos en la que hablaban con total naturalidad que entre ellos “había habido algo entre ellos”.

Un avistamiento muy 'hot'

A esto se suma lo publicado por Informalia, que habla de un supuesto avistamiento de Rosalía en albornoz en la casa de Ilia Topuria, mientras él estaría gestionando su separación. Un patrón que recuerda a anteriores romances de la cantante, como con Jeremy Allen White, donde los primeros indicios llegaron en forma de discretos encuentros antes de cualquier confirmación oficial.

Por ahora, no hay confirmación directa de los protagonistas, y la posible madrinazgo y padrinazgo del hijo de Omar Montes sigue “en el aire”. Pero la pregunta ya está lanzada: ¿son Rosalía y Topuria solo amigos… o estamos ante una de las parejas sorpresa de 2026?