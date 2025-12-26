Leticia Requejo da más detalles de la situación de Anabel Pantoja, tras la polémica entre David y Merchi

La reacción de Joaquín Prat a la situación familiar por la que atraviesa Anabel Pantoja en Nochebuena: "No se lo merece"

Durante las últimas semanas, se han conocido informaciones en las que David, la pareja de Anabel Pantoja, le habría pedido a su novia que no se encontrase con Merchi. El clan Pantoja se enfrentaría a un nuevo capítulo en el que la sobrina de Isabel tendría que lidiar con esta polémica durante las fechas Navideñas.

Dónde pasaría Nochebuena Anabel era una de las incógnitas que teníamos, pero finalmente la influencer ha compartido en sus redes sociales cuál ha sido su plan final para esta noche tan especial. Anabel Pantoja pasó esta celebración en Córdoba, con la familia de su pareja, David, y su hija: "Estamos conectados con el móvil", afirmaba la sevillana.

La compañera de 'El tiempo justo', Leticia Requejo, ha confirmado que, después de la comida del día de Navidad, Anabel Pantoja se habría ido con su hija a Sevilla para ver a su madre, Merchi, sin su pareja: "La gran novedad es que Anabel está en Sevilla y David está en Córdoba. Lo que le ha pedido a su novia de no cruzarse con Merchi se ha cumplido", explicaba ella.

"Es llamativo que los días previos a Nochebuena estén en Sevilla, pero no estén con Merchi. Han marcado ese muro de división entre su madre y su pareja para no vivir esos momentos de tensión", afirmaba Sandra Aladro en el programa.

Merchi evita pronunciarse

'El tiempo justo' ha hablado con Merchi y le ha preguntado sobre la polémica tras la Nochebuena: "¿Son ciertos los rumores que dicen que David hizo elegir a Anabel entre pasar la Nochebuena con él o con usted?", preguntaba la periodista. La madre de Anabel ha preferido no contestar a los medios y no aclarar nada sobre esta polémica que está viviendo.

En Nochevieja, Anabel Pantoja pasará el fin de año en Canarias con sus amigos y no estará con su madre, según explica Marta López. ¿Terminará este conflicto entre David y Merchi? ¿Coincidirán durante estas fechas suegra y yerno?