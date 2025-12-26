Carmen necesita un respirador eléctrico y no puede soportar los cortes de luz, de hasta 10 horas

Un pueblo de Granada sufre cortes de luz diarios: denuncian "muchas deficiencias en la instalación eléctrica"

Compartir







Cortes de luz diarios en plena navidad: así es el día a día de los vecinos del barrio granadino de Casería de Montijo que tienen que sufrir el frío y vivir a la oscuridad debido a los cortes de hasta 10 horas. Las viviendas y los negocios de la zona tienen que sobrevivir y los vecinos afirman estar "hartos" de tener que soportar esto.

La reportera de 'El tiempo justo', Gema Camacho ha estado con Carmen, una vecina del barrio que vive con su madre de 99 años. La mujer ha compartido el calvario: "No pego ojo porque necesito un respirador eléctrico y me da miedo quedarme dormida y que deje de funcionar por un corte de luz", reconocía ella.

Esta situación lleva repitiéndose años y Carmen se ha tenido que comprar una cocina de gas para poder cocinar cuando no tiene electricidad. Ella, como el resto de vecinos, sobreviven como pueden, especialmente a estas fechas dónde el frío azota más y no pueden poner la calefacción: "Llevamos años así y no hacen nada. Muchas noches nos hemos quedado sin comer", afirmaba Carmen.

La impotencia de los vecinos

"Que no nos corten la luz, queremos el suministro que estamos pagando", reconoce una de las vecinas. Por su parte, la compañía eléctrica apunta a subidas de tensión por enganches a la red y cultivos de marihuana. Carmen ha mostrado su "impotencia" ante esta situación. Más de 50 familias han puesto denuncias al ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, pero el problema persiste.

Carmen afirma que las empresas de electricidad no dan respuesta: "Tardan dos o tres horas en venir, cambian el fusible y a los 15 minutos vuelve a irse la luz", contaban los vecinos, que ven cómo el problema persiste día tras día. "Solo pedimos luz, no pedimos indemnizaciones. Pagamos todos los meses y no hay respuesta", contaba.

Alfonso Egea, presentador del programa, ha indicado que las causas de este problema se podrían encontrar en los enganches ilegales de las plantaciones de marihuana que existen en la zona. Una situación insostenible que se agrava en estas fechas tan señaladas para las familias de Casería de Montijo.