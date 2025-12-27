Fiesta 27 DIC 2025 - 16:44h.

Chaboli, hijo de Jero de 'Los Chichos', se pronuncia ante la polémica de su supuesto hermano secreto

David España tiene una prueba de ADN que aseguraría que él y Chaboli son hermanos e hijos de Jero

David España es un joven que ha roto su silencio para asegurar que es hijo de Jero, quien fuera miembro del grupo musical 'Los Chichos'. Tiene cuarenta años, está casado, tiene dos hijos y trabaja como soldador en Madrid. Lleva años intentando demostrar que Jero es su padre y ahora cuenta con una prueba de ADN que le daría la razón: "Quiero que la justicia me reconozca como hijo", ha asegurado este sábado el joven al programa '¡Vaya fama!'.

El supuesto hijo de 'el del medio de Los Chichos' sustrajo una muestra de ADN de una colilla de Chaboli, hijo de Jero y actual marido de Niña Pastori. Las pruebas de ADN han confirmado, con un 99,9%, que David y Chaboli serían hermanos y esto significaría, por consiguiente, que David sería hijo de Jero: "Creo que me lo merezco y que estoy en mi pleno derecho de recamar lo que es mío", ha expresado David, que quiere que se le reconozca legal y judicialmente.

Chaboli, hijo de Jero de 'Los Chichos', se pronuncia sobre la demanda de paternidad de David España

David España confiesa que ha estado años intentando que sus supuestos hermanos le reconocieran y cuenta que saben de sus existencia porque hubo una demanda hace años (la cual no llegó a buen puerto). Pero Chaboli asegura que no sabe nada de él. Así lo ha contado Kike Calleja en el programa 'Fiesta' después de haber podido hablar con él: Me dice 'a mí nunca me han hablado de esta historia, no conozco a este chico, no tengo ni idea", son sus palabras. Pero ¿cómo ha reaccionado él a esta noticia?

"Es un tema que le molesta", confirma Kike Calleja, y añade: "Le pregunto por el supuesto de que le pidan ADN para hacerse unas pruebas me ha dicho 'voy a camino de mi trabajo, no voy a entra a esto, no voy a contestar a nada". Por otro lado, el colaborador también se ha puesto en contacto con Emilio, exintegrante del grupo: "Me dice 'sí, me suena la historia' y cuando le pregunto si conocía a esta mujer, que supuestamente iba con vosotros a las giras y que llevaba una vida extramatrimonial Jero durante tres años con esta señora me dice 'bueno, sí sabemos quién es, pero por respeto a Jero no vamos a decir absolutamente nada".

El resto de colaboradores del programa presentado por Emma García analiza este delicado tema y reflexiona sobre esta polémica familiar que podría enfrentar a los hijos del artista con este hijo secreto, pues ahora habría que reajustar el tema de la herencia del cantante: "Para él ha debido ser frustrante, que se haya criado sabiendo que tiene un padre y unos hermanos que reniegan de él".