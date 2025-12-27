El testimonio de David España, supuesto hijo de Jero, exintegrante de 'Los Chichos'

El joven asegura tener una prueba de ADN que le daría la razón como hijo del artista

'¡Vaya fama!' entrevista, en exclusiva, a David España, un joven que reclama justicia porque asegura ser hijo de uno de los cantantes más conocidos de este país. Su testimonio es revelador y, tras varios años luchando para que se le reconozca como hijo legítimo, decide romper su silencio en el programa. David asegura ser hijo de 'El Jero' (Juan Antonio Jiménez Muñoz), quien formó parte del mítico grupo musical 'Los Chicos'.

Hace años, David ya intentó que se le reconociera como hijo del artista, pero ahora da un paso más adelante y muestra unas pruebas de ADN que ha obtenido a través de la colilla de un cigarro de Chaboli, hijo de Jero y actual marido de Niña Pastori. Por ello, ha presentado una demanda de paternidad contra el fallecido cantante, a esperas de que se le reconozca lo que lleva años reclamando, pues esta prueba de ADN confirmaría la consanguinidad del que sería su hermano.

Entrevista al hijo secreto de 'Jero' de Los Chichos

"No he tenido un referente de padre, pero quiero que la justicia me reconozca como hijo", son parte de sus contundentes palabras. David asegura que ha "evitado siempre que esto fuera mediático", pero no le ha quedado más remedio que alzar la voz porque ha intentado contactar con su familia y sus supuestos hermanos, pero siempre le han negado. Cansado de tantos desplantes, ha decidido actuar: "Creo que me lo merezco y que estoy en mi pleno derecho de recamar lo que es mío", confiesa.

Jero le habría mantenido una relación extramatrimonial con la madre de David durante tres años y, al enterarse de que estaba embarazada, le habría pedido que abortara. Al parecer, ella era conocida por todo su entorno porque le acompañaba a sus espectáculos. "Me he pasado años intentando conocer a mis dos hermanos, pero siempre me han dado esquinazo, por eso he recurrido a la vía judicial", declara David, cuya profesión es la de soldador, está, casado y tiene dos hijos.

Además, David asegura que llegó a conocer a su padre, aunque su relación fue muy escasa: "Era muy pequeño, tengo lagunas, aunque podría confirmar que venía con mi hermano, con Chaboli". Durante su intervención en directo en '¡Vaya fama!', David cuenta los entresijo de la relación de su madre con el artista y desvela los pasos que ha ido siguiendo para demostrar, vía judicial y con pruebas de ADN, que es hijo de Jero. "La ciencia ha determinado que soy hijo suyo a un 99,999% y quiero que lo reconozca un juez. Que legalmente y judicialmente quede constancia".