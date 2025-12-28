Juanma Furió y Azahara Luque, exconcursantes de ‘GH’viven en Málaga donde tienen una escuela de surf

Los influencers han formado una familia junto a sus dos hijos y sus tres perros

MadridJuanma y Azahara exconcursantes de 'GH', se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra hace más de 10 años. Dentro de la casa tuvieron una conexión más que visible, ella tenía pareja cuando entró y al salir, no lo dudó dejó su relación y aposto por una vida junto a Juanma Furió. Desde entonces la pareja ha vivido una historia de amor real a la que se han sumado dos hijos y varias mascotas. Una familia que siente pasión por la naturaleza, la conciencia ecológica y una vida consciente.

Los influencers han sorteado dificultades en todos estos años, ellos mismos han confesado que su relación no siempre ha sido fácil, pues cada uno tiene su forma de ser pero han sabido encontrarse en todo momento, asegurando que la comunicación y el respeto mutuo ha sido clave para mantenerse unidos. La familia vive en Málaga en ‘Villa Felicidad’, una casa sostenible y ecológica que cubre todas sus necesidades y sigue su estilo de vida.

Los exconcursantes de 'GH', decidieron montar una escuela del surf en 2015, desde entonces, no han parado de trabajar y cuentan y con dos centros, uno en Málaga y otro en Valencia. Además, Azahara Luque, es todo un referente como creadora de contenido de estilo de vida consciente y vegano. De manera conjunta, viajan y comparten contenido en las redes sociales. ¡Así es la vida actual de Juanma Furió y Azahara Luque, exconcursante de 'GH'!

Hijos, naturaleza y estilo slow

Juanma Furió y Azahara Luque, exconcursante de 'GH' salieron de la casa y se marcaron como objetivo pasar el resto de sus vidas juntos. Desde entonces han formado lo que ellos llaman su “tribu”, una familia construida con valores de conexión con la naturaleza, sostenibilidad y vida consciente.

La pareja tiene dos hijos, una niña llamada Natura y un niño llamado Delmar, de ocho y seis años. Además, sus tres perros adoptados, Guaca, Turrón y Oreo completan la familia, formando parte esencial de su día a día.

Su casa, en Málaga, ciudad natal de Azahara, es una finca ecológica, con jardín, espacios amplios, y diseñada para un estilo de vida sostenible con huerto. En su día a día priorizan lo natural, la alimentación vegana, el contacto con la tierra y con el mar, el respeto por los animales, la educación consciente para sus hijos, y una crianza en contacto con la naturaleza.

Sus negocios: escuela de surf y vida saludable

Desde hace años, los exconcursantes de 'GH' ha convertido su pasión por el mar, la naturaleza y el deporte en un proyecto profesional. Pues en 2015 fundaron uno de sus proyectos más personales, 'La Mar de Bien Club Surf', una escuela de deportes acuáticos con sede en Málaga y en Valencia.

En 'La Mar de Bien' ofrecen surf, paddle surf, surf-skate y lo que denominan “energy surfing”. Organizan clases, campamentos y viajes tanto para niños como paraadultos. Además, en la sede de Valencia combinan estas actividades acuáticas y yoga.

Además, han creado una línea de ropa ligada a su estilo de vida surfero, eco y activo con camisetas y sudaderos.Este proyecto les ha permitido integrar su familia, su pasión por el mar y la naturaleza, y su deseo de vivir de forma sostenible, a la vez que comparten con otros su filosofía de vida. Por su parte, Azahara se ha convertido en un referente en las redes sociales por su estilo de vida consciente. En sus redes comparte recetas veganas, ideas de cosmética natural, propuestas de decoración sostenible, y momentos de su vida familiar con naturalidad.

Gracias a esto, no solo promueven valores ecológicos y saludables, sino que también inspiran a quienes los siguen a adoptar un estilo de vida más consciente, más humilde, más conectado con la tierra y el mar.

Deporte y viajes en familia

Para la pareja, el deporte, el mar y la naturaleza siempre han sido una forma de vida. Por su parte, Juanma, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con formación como entrenador e instructor, tiene muy claro que el deporte es un must en su día a día. Algo que está inculcando a sus dos hijos.

La familia entera viaja cada vez que puede combinando naturaleza, y experiencias de vida consciente. Incluso sus mascotas los acompañan, pues su filosofía es integrar a todos los miembros en esos planes, sin distinciones.