Consternación en Brasil. La influencer Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 años, falleció el pasado 29 de noviembre tras caer desde el décimo piso del edificio en el que residía en la zona sur de São Paulo, en un caso que las autoridades investigan como un presunto feminicidio. Su marido, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 años, fue detenido días después bajo sospecha de haberla arrojado desde el balcón tras una violenta discusión.

Según las primeras versiones, Bispo dos Santos aseguró a los servicios de emergencia que su esposa se había quitado la vida. Los agentes lo encontraron en la planta baja del edificio, en estado de shock y llorando, mientras abrazaba el cuerpo de la joven.

En un primer momento, el suceso fue investigado como una posible caída accidental o un suicidio. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad del condominio dio un giro radical al caso, informan fuentes como 'G1'.

La influencer sufrió agresiones físicas y verbales antes de su muerte

Las imágenes, captadas minutos antes de la muerte de Katiane, muestran una secuencia de agresiones físicas y verbales por parte de su esposo. En los videos se observa a la pareja discutiendo en el aparcamiento del edificio, donde él la empuja y golpea, una escena que se repite dentro del ascensor, donde incluso intenta agarrarla por el cuello.

Las grabaciones también muestran cómo el sospechoso saca a rastras a la joven del ascensor mientras ella se aferra desesperadamente a la puerta para evitar salir. Menos de un minuto después, Bispo dos Santos regresa solo al ascensor, se deja caer al suelo y se lleva las manos a la cabeza. En esos instantes tras la pelea, Katiane cayó desde el décimo piso y murió a consecuencia de las graves heridas sufridas.

Alex Leandro Bispo dos Santos, el marido de la influencer, acusado de feminicidio

La investigación avanzó rápidamente tras la difusión de estas pruebas. 10 días después de los hechos, la Policía Civil de São Paulo detuvo a Bispo dos Santos en el apartamento donde vivía la pareja. El hombre permanece a disposición de la Justicia, mientras su defensa sostiene su inocencia y mantiene la versión de que la joven cayó por sí sola. El caso está a cargo del 89.º Distrito Policial, que continúa recabando testimonios y realizando peritajes forenses.

Maria Katiane Gomes da Silva era originaria del estado de Ceará, donde creció y donde fue velada el 1 de diciembre, ceremonia a la que también asistió su esposo antes de ser arrestado. Madre de una niña pequeña que vive con su abuela, Katiane se había mudado a São Paulo en busca de nuevas oportunidades y había logrado construir una comunidad de seguidores en redes sociales con contenido sobre maquillaje, viajes, salud y bienestar. Su muerte ha generado una fuerte conmoción y reavivado el debate sobre la violencia de género en Brasil.