Carlos Otero 02 ENE 2026 - 09:03h.

El colaborador de 'Fiesta' oficializó el romance con una foto de ambos junto al árbol de Navidad

Así es Antonio Santana, el copresentador de 'Socialité' que viene de triunfar en América

Compartir







El simpático Antonio Santana vive una época plena. El colaborador de 'Fiesta' sorprendía a todos sus seguidores publicando una romántica foto con su nueva pareja bajo el árbol de Navidad. Se trata de Sol Pineda, que hasta el año pasado trabajaba como asistente personal de la cantante Malú.

PUEDE INTERESARTE Así es José de Lucía, el desconocido hermano de Malú que trabaja con ella

La imagen con la que el presentador de 'Socialité' ha confirmado su relación sentimental atesora en redes sociales infinidad de comentarios y más de 1.500 'Me gusta', entre los que se encuentran los de compañeros de plató como Kike Quintana, María Verdoy o Luis Rollán. "Espero que Papá Noel haya sido muy bueno. Conmigo siempre acierta, me trae el mejor regalo, el poder pasar las fiestas junto a mi familia y mis seres queridos y poder tener salud", escribía emocionado.

Una mujer de larga trayectoria

La pareja de Antonio Santana es una profesional muy conocida en el mundo de la música. Según explica ella misma en su perfil de LinkedIn, tiene más de 20 años de experiencia liderando carreras de artistas en España y América Latina como especialista en management, dirección estratégica, coordinación de equipos y desarrollo de marca para artistas consolidados y emergentes. Además, Sol Pineda está licenciada en Derecho.

PUEDE INTERESARTE Emma García lo da todo en el concierto de Malú por sus 25 años en la música

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Mi enfoque combina creatividad, visión de negocio, liderazgo de equipos y relaciones sólidas en todos los niveles del sector. Estoy en constante búsqueda de proyectos que impulsen el talento, la innovación y el crecimiento dentro del ecosistema musical y del entretenimiento", dice la chica de Santana en su red social de ámbito laboral.

Su ruptura con Malú copó titulares

Gran parte de la vida profesional de la novia de Antonio Santana ha estado junto a Malú, con la que rompió este verano. Durante casi una década, Sol era para Malú "esa persona que contagia vida". A la cantante le gustaba hacer pública su complicidad con ella en redes sociales: "Es una mujer valiente, con corazón puro, a la que quiero mucho, mucho y que siempre quiero tener a mi lado", escribía en octubre de 2019. Pineda fue quien salvó a la famosa de muchas situaciones incómodas, como el impacto mediático de su relación con Albert Rivera.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Según informó 'El Mundo', Sol se enteró por terceros de que Malú iba a prescindir de sus servicios de la noche a la mañana y contactó con un abogado para que mediase con la cantante.

Aquello le cayó como un balde de agua fría a la intérprete de ‘Aprendiz’, que decidió terminar con su contrato de un modo considerado "poco cordial". "Se cierra una etapa, donde he sacado mi mejor versión. Ha sido una montaña rusa, con momentos brutales y menos buenos. Años maravillosos que me han convertido en quien soy hoy. Ahora comienzo una nueva etapa con mucha energía", escribió.

Antonio Santana, míster, informático y amigo de Miguel Ángel Silvestre

Informático de formación y míster Zamora de proclamación, Antonio intentó encontrar su hueco en la televisión de España. Harto de hacer Teletiendas, programas de Call TV y algún que otro sainete en los programas de José Luis Moreno se marchó a hacer las Américas en 2014 y, repitiendo el esquema de Mónica Naranjo, lo petó después de padecer el rechazo.

En México ha presentado algunos de los talents y realities más vistos del país y en Miami se ha consolidado como habitual de los magazines. Sin embargo, estando en la cresta de la ola decidió volver a España:

"Cuando has pasado varios terremotos y tienes que dormir con una mochila de emergencia por si salta la alarma sísmica, cuando has visto morir a algunos amigos por la delincuencia o has pasado solo en casa una pandemia pensando en que tu familia está al otro lado del mundo… Todo eso hace mella y decidí que quería regresar a España", explica.