Alberto Rosa 02 ENE 2026 - 19:26h.

El futbolista y su pareja han compartido la fecha de nacimiento y el nombre de su primer hijo

Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid y la selección brasileña, ingresado y operado de urgencia por un problema de corazón

Compartir







El futbolista Iñaki Williams y su pareja Patricia Morales ya han sido padres. Así lo han anunciado en Instagram, con una foto del pequeño, su fecha de nacimiento y su nombre. “Bienvenido al mundo, Niko! Nuestra familia crece y nuestro corazón se llena de un amor inmenso. Gracias por tanto en tan poco pequeño”, ha escrito el capitán del Athletic en la foto publicada.

La publicación con la noticia se ha llenado rápidamente de comentarios con felicitaciones a la familia. “Zorionak! Tenemos un nuevo león en la familia”, ha escrito el Athletic Club entre otros muchos comentarios de seguidores del futbolista y su pareja.

El pasado martes, Patricia Morales publicó en Instagram imágenes en las que se apreciaba el avanzado estado de su embarazo. “38 semanas”, escribía la joven en una imagen de su tripa con las manos de ambos. También subió fotos con ropa de bebé, una muestra de que todo estaba listo para el nacimiento de su primer hijo.

Fue el pasado mes de julio cuando el futbolista y su mujer anunciaron que iban a ser padres de su primer hijo. La noticia se produjo un año después de que la pareja se diese el 'sí, quiero' en una emotiva boda. Fue el 1 de junio de 2024 cuando Iñaki Williams y Patricia Morales se casaron rodeados de familiares y amigos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una boda para la que la novia escogió un vestido con manga larga, escote barco y un velo que se sostenía sobre el moño que llevaba. Por su parte, el futbolista optaba por un traje con americana de color blanca y solapas negras que iban a juego con el pantalón de vestir de color negro que llevaba.

A pesar del anuncio en Instagram, ha sido el entrenador del club, Antonio Valverde, quien confirmó en rueda de prensa el nacimiento de Niko. Precisamente, en sala de prensa, el capitán del Athletic se ha llevado un palo de su entrenador a raíz de considerar "una mierda" el jugar en Arabia Saudí la Supercopa: "Independientemente de que nos guste más el formato o no, no sé si estuvo muy acertado Iñaki con la expresión ahí o cómo lo utilizó. "Es verdad que él está ahora en estos días con el nacimiento de su hijo. El tener que marchar lejos siempre le puede trastocar un poco más, pero en realidad, oye, tenemos que ser cuidadosos con las expresiones que utilizamos".