Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, ha muerto a los 34 años en un hotel de San Francisco

La Policía ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos y conocer las causas de la muerte

San FranciscoVictoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, ha muerto a sus 34 años. Según han informado medios estadounidenses como el portal de noticias 'TMZ', el cadáver de la hija del intérprete ha sido hallado en un hotel de San Francisco, en Estados Unidos.

El Departamento de Bomberos de San Francisco ha confirmado a la revista 'People' que tuvo que acudir hasta el hotel San Francisco Fairmont tras recibir la llamada de uno de sus empleados alertando de una emergencia médica.

La muerte de Victoria Jones

Nada más llegar a la habitación del establecimiento hotelero, el equipo de Bomberos de San Francisco comprobó que la persona que necesitaba ayuda médica era Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones.

Tras realizarle varias maniobras de reanimación, el personal médico que se trasladó hasta el hotel San Francisco Fairmont no pudo hacer nada por salvarle la vida a la hija del intérprete.

Por el momento, se desconoce la causa de la muerte de Victoria Jones. No obstante, la Policía ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos y conocer las causas de la muerte de la mujer de 34 años.

Por su parte, algunos medios de comunicación como 'NBC' y 'Bay Area' han confirmado que, por el momento, no se sospecha que haya sido un crimen.

La trayectoria de Victoria Jones

Tommy Lee Jones y su exmujer Kimberlea Cloughley dieron la bienvenida a Victoria Jones en 1991. Junto a ella, la pareja también tiene otro hijo, Austin Jones, de 43 años.

A sus 34 años, Victoria Jones había aparecido en varias ocasiones en la gran pantalla. Su primer papel lo llevó interpretó con tan solo 11 años cuando participó en 'Hombres de Negro 2', de 2002.

Además de sus pequeños papeles en el mundo del séptimo arte, Victoria Jones también realizó algún trabajo en ficciones como la serie de televisión 'One Tree Hill'.