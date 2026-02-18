Iñigo Yarza 18 FEB 2026 - 15:58h.

La mujer que ha acusado de violación al número dos de la Policía Nacional asegura que tiene una grabación de la agresión sexual

El abogado de la presunta víctima del 'número dos' de la Policía Nacional' relata la presunta 'agresión sexual': "Usó la fuerza para doblegar su voluntad, para romperle la ropa y para penetrarla"

Compartir







Terremoto en el ministerio del Interior después de que saliera a la luz la presunta violación cometida por el número dos de la Policía Nacional, José Ángel González. La agresión sexual habría ocurrido el pasado 23 de abril y desde entonces, muchas cosas han ocurrido, hasta llegar la denuncia, que ha hecho caer al hombre que debía proteger a las víctimas.

La denuncia se presenta en el juzgado el día 9 de enero y se admitió a trámite el jueves pasado el 12, durante los días posteriores se dio traslado a las partes. en esa querella la víctima relata que tenía una relación afectiva con el DAO, que no era una relación de igual a igual puesto que era su superior y aunque quería dejarlo, pero no se atrevía a romper por miedo a represalias. En la querella también se detalla que él no aceptó la ruptura cuando finalmente ella decidió terminar con la relación.

Posteriormente relata el episodio de la supuesta agresión, que habría ocurrido el 23 de abril de 2025; él la obliga a coger un coche camuflado para acudir hasta donde el estaba y presiona para que le acompañe a su domicilio, en una casa oficial del ministerio de interior. Es ahí donde se produce esa supuesta agresión sexual. el abogado asegura que todo está grabado en un audio y que "es espeluznante".

Numerosas llamadas en poco tiempo, ella no responde a las llamadas y él le manda mensajes para desacreditar su testimonio, semanas después se produce una conversación entre los dos en el que le dice que es lo peor que le ha pasado y le ofrece un puesto, se entiende que a cambio de su silencio.

El acoso y el chantaje, preámbulo de la dimisión del DAO, José Ángel González

Después de la ruptura, empezó lo que la mujer preveía: comenzó una campaña de acoso. “Estás gilipollas”, vete a la mierda. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar", le dice en los mensajes aludiendo a una oferta de empleo. A estos episodios, le siguieron las presiones de Óscar San Juan, hombre de confianza del DAO que le ofreció diferentes destinos laborales a cambio de su silencio”, según la querella, firmada por el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la denunciante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el relato de la víctima, habría recibió hasta cinco llamadas del teléfono personal de San Juan” el 7 de julio de 2025, a las que “no respondió”. Después, el 13 de julio, -según la denuncia- San Juan y ella hablaron por el teléfono, y este le propuso que eligiese a “qué destino o puesto de trabajo” quería ir y que, “cuando lo tuviese pensado, se lo mandase por WhatsApp”. La mujer asegura que no aceptó y le avisó que lo ocurrido tendría consecuencia.

El abogado de la víctima, ha asegurado que tienen el “audio completo” de esa “conversación y que, además, la aportaran al juzgado “como prueba documental fundamental” cuando el magistrado se lo requiera como prueba de la querella.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La dimisión del DAO ha sido el nuevo caballo de troya de la oposición este miércoles en la sesión de control del Congreso, donde el PP ha reclamado la "dimisión inmediata" del ministro de Interior.