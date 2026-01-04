Carlos Otero 04 ENE 2026 - 09:01h.

La co-presentadora de 'Vamos a ver' ha hablado con María Verdoy de sus proyectos para el 2026

Con ganas de enamorarse y familiar: el lado más personal de Adriana Dorronsoro

Compartir







Finaliza un año muy importante para Adriana Dorronsoro. La copresentadora de 'Vamos a ver' ha vivido una transformación física impresionante durante los últimos doce meses y toma las riendas del 2026, año en el que cumplirá 40, cargada de ilusiones. La comunicadora afronta esta nueva etapa priorizándose a sí misma y con un cambio de hábitos en marcha.

PUEDE INTERESARTE Alexia Rivas y Adriana Dorronsoro hablan sobre apps de citas: a una le fue muy bien y a la otra no tanto

Cambio de hábitos

La periodista hablaba sobre su nueva etapa en el espacio 'Las chicas de la cuarta planta', el formato de María Verdoy en Mediaset Infinity. Adriana explica que su transformación vital empezó modificando rutinas que no le gustaban. Optó por reducir excesos, reorganizar su vida social, cuidar la alimentación y apostar por el ejercicio de forma constante. "Sigo siendo una disfrutona", asegura.

Ella misma habla de esta transformación como un proceso de orden más que de renuncia. "He ido ordenando mi vida", comenta, insistiendo en que no ha dejado de disfrutar, pero sí ha aprendido a compensar. La otrora reportera de 'El programa de Ana Rosa' explica también que con el cambio físico llegaron los comentarios, las sospechas y las exigencias de explicaciones: "Que si inyecciones, que si operaciones, que si no contar la verdad".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Enamorada tras cinco años soltera

Doronsorro se encuentra en un momento magnífico de su vida. Tras un divorcio complicado, tiene una nueva pareja y se siente plena. Tras cinco años de soltería ha encontrado la persona que le pone los ojos como dos corazones: "El sexo es maravilloso y me suma", dice sin tapujos. "Soltera no significa sola, parece que porque no tienes una pareja estás hundida y no, es súper importante para crecer como persona".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La comunicadora vasca valora la posibilidad de experimentar la maternidad. "Mi ilusión es ser madre, pero si no lo soy no va a ser una frustración. Me revienta que se piense que hay pasos a seguir". La presentadora del programa de los mediodías en Telecinco explica que durante un tiempo se planteó la posibilidad de ser madre soltera, aunque no dio el paso.

Una extensísima trayectoria a sus espaldas

Los que la conocen de cerca la definen como una persona divertida, muy sensible y predispuesta siempre en el trabajo. Desde pequeña ha sentido especial atracción por los medios de comunicación. Por eso, en el año 2008 consiguió su sueño licenciándose en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Un tiempo después, entendió que su camino pasaba por estar en la capital y se instaló en Madrid para completar sus estudios con un Máster en Periodismo Audiovisual, que estudió en la Escuela Superior de Imagen y Sonido.

No fue hasta el 2009 cuando comenzó su andadura en los medios, en el equipo de informativos del canal Veo7. Poco tiempo después, ya ejercía de coordinadora de redacción en 'Con el mundo a cuestas' y 'Una mirada a El Mundo', ambos programas emitidos en Discovery Max.

Aterrizó en Mediaset como parte del equipo del programa 'Te vas a enterar' y de ahí saltó al mítico 'Cazamariposas', donde fue la reportera estrella del formato. Tras la cancelación del programa fichó por 'El programa de AR', hasta convertirse en colaboradora del club social y, desde hace dos años, en la copresentadora de 'Vamos a ver'.