La vida de Aurelio Manzano, de 'Fiesta': de su salida de Venezuela a su vida amorosa

El colaborador de 'Fiesta' se marchó en los años 90 de su país natal y tiene también la nacionalidad española

Aurelio Manzano acaba en el hospital tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico

Aurelio Manzano es uno de los rostros más solventes de la información de sociedad en España. El colaborador de 'Fiesta' lleva años aportando sabiduría y credibilidad a las noticias de la prensa rosa en programas de todas las cadenas de televisión. Hace unos días, con motivo de la detención de Nicolás Maduro, tomó la palabra en Telecinco para comentar la situación de su familia en Venezuela. Nos adentramos en otros aspectos de su vida personal.

Preocupado por su hermana y sus sobrinos

El periodista venezolano, de 57 años, lleva en nuestro país cerca de 30 y, de hecho, tiene la doble nacionalidad: también es español. Abandonó Venezuela en la década de los 90, antes de que el chavismo se hiciese con el poder en su país natal. Desde entonces, solo pudo visitar una vez su patria, y el pasado fin de semana se emocionaba al hablar de la situación actual.

Pese a que el periodista se muestra "feliz" con la detención del dictador que gobierna su país, lo cierto es que también compartió que en los últimos días ha sentido una enorme preocupación por lo que pueda pasar con sus compatriotas y, en especial, con su hermana y sus sobrinos, los únicos familiares con vida del colaborador.

Hace dos años, también en 'Fiesta', el colaborador se derrumbó recordando a su madre, fallecida hace más de diez años. El periodista no pudo reprimir las lágrimas al ver antiguas fotografías en las que aparecía junto a su progenitora y aseguró que, desde su partida, las navidades ya no tienen un significado especial para él. "Hemos pasado navidades tan bonitas que ahora para mí estas fechas son complicadas", comentaba.

Una vida sentimental discreta

Resulta curioso que, dedicándose a la información sobre los aspectos más íntimos de famosos y televisivos, la información disponible sobre la vida sentimental de Aurelio Manzano sea muy limitada. Tremendamente discreto, mantiene un perfil bajo en temas personales y en sus redes sociales no suele colgar imágenes de personas con las que pueda mantener relaciones de índole romántica. Ni personas etiquetades, ni compañeros de viaje, ni momentos domésticos en la tranquilidad del hogar: la vida amorosa del comunicador venezolano es una auténtica incógnita.

Aurelio sabe combinar muy bien el rigor de sus informaciones con sus amistades en el mundo de la farándula y, aunque tiene enfrentamientos con algunos personajes como Ana María Aldón, son muchos los rostros conocidos con los que comparte buena sintonía. Solo con echar un vistazo a sus redes sociales podemos ver que posa con famosos de primera línea como Pablo Alborán, Paula Echevarría o la simpática cantante Melody.

También tiene muy buena relación con sus compañeros de trabajo, y son muchos los que se deshacen en halagos hacia él, como Almudena del Pozo, Mónika Vergara o la omnipresente Marta López.

Viajero y amante del verano

Aurelio Manzano es, además, un amante confeso del verano. Las publicaciones de su Instagram se multiplican durante los meses de calor. En la época estival es habitual que se desplace hasta Ibiza, donde le encanta enfundarse el bañador turbo para disfrutar de los arenales de la isla balear.

Aunque no se trata del único destino vacacional del periodista, que en 2023 visitó Dinamarca y los Países Bajos, y anteriormente estuvo en Tailandia.