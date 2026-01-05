Alberto Rosa 05 ENE 2026 - 19:43h.

Abela, que ahora tiene 29 años, se sometió a una cirugía de ocho horas para extirpar el tumor

Evangeline Lilly, actriz de ‘El Hobbit’ o ‘Ant-Man’, revela que sufre daño cerebral tras un accidente

Compartir







La actriz británica Marisa Abela ha reconocido que sufrió un importante problema de salud en el principio de su carrera profesional. La actriz, que ahora tiene 29 años, confesó que le diagnosticaron cáncer de tiroides a los 23 años después de que un médico le descubriera un bulto en su cuello, según contó la intérprete al periódico ‘The Times’.

Abela, conocida por protagonizar la serie ‘Industry’, se sometió a una cirugía de ocho horas para extirpar el tumor, seguida de un tratamiento con yodo radiactivo. "Estoy completamente bien ahora, gracias a Dios", dijo al medio, y agregó que todavía asiste a controles médicos regulares y seguirá tomando medicamentos por el resto de su vida.

"No tengo la tiroides funcionando, así que estas pastillas me la crean", explicó Abela. "Nunca voy a faltar a esas citas", añadió. La actriz apuntó que la tiroides desempeña un papel fundamental en la regulación hormonal, y enfatizó que es especialmente importante monitorearla.

Diagnosticada en 2020, cuando se estrenó 'Industry'

“La tiroides está completamente relacionada con las hormonas, y es fundamental que, como mujer, las mantengamos bajo control para asegurarnos de que todo funciona correctamente”, señaló.

Abela fue diagnosticada en 2020, el mismo año del estreno de ‘Industry’, y justo cuando su carrera comenzaba a despegar. La seria, que ya va por su cuarta temporada, sigue a un grupo de veinteañeros que lidian con la ambición, los excesos y el poder dentro de una empresa de inversión ficticia londinense.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Abela interpreta a Yasmin Kara-Hanani, un papel que le valió un premio BAFTA a la mejor actriz principal en 2025. "No es 'Downton Abbey' ", bromeó sobre el programa. "Nunca me aburro del programa. No tiene miedo de hacer cosas que puedan molestar al público".