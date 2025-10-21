Celia Molina 21 OCT 2025 - 12:15h.

El actor tiene un "resfriado", según advirtió su mujer, Marta Solaz, que recogió el premio en el Cine Capitol en su nombre

Sergio Peris-Mencheta revela cómo se encuentra tras su tratamiento contra la leucemia al recibir un premio por su "valentía"

Este 20 de octubre, la asociación Cris Contra el Cáncer, a la que pertenece el padre de la niña fallecida Isabel Guerrero, entró sus prestigiosos premios 'Vida', un "reconocimiento al compromiso y la iniciativa de ciudadanos, pacientes, familias, empresas, colegios y personalidades del periodismo, la cultura y el deporte, entre otros representantes de la sociedad civil, que han donado su tiempo y esfuerzo a favor de la investigación contra el cáncer".

A la ceremonia, que se celebró en los Cines Capitol de Madrid, asistieron más de 600 personas y, entre los premiados, se encontraba el actor Sergio Peris-Mencheta, a quien le detectaron LAMD, leucemia aguda mielodisplásica, en enero del año 2024. Desde ese momento, y aprovechando el altavoz que la fama le daba a la hora de exponerse en las redes sociales, el intérprete ha dedicado su vida a recuperar la salud de su médula ósea y a visibilizar públicamente los efectos, tanto del propio cáncer, como del trasplante que se hizo a los pocos meses de recibir su diagnóstico.

"Sergio quería venir, pero yo no le he dejado"

Por todo ello, Sergio debía subirse al escenario para recoger su premio, pero ahora hemos sabido que no pudo asistir al acto por estar enfermo. En su lugar, acudió su mujer, Marta Solaz, uno de sus mayores apoyos durante todo su tratamiento. "Sergio no ha podido venir porque está malito. A último momento quería venir aquí pero no le he dejado, está tosiendo, tiene un resfriado y, ya sabéis cómo es esto, tiene que cuidarse mucho. Es muy bonito para él recibir un premio que se llama 'Vida'. Después, sobre todo, del trasplante, esta palabra es muy importante para él", comenzó a decir Solaz de su parte.

Sergio está tosiendo, tiene un resfriado y, ya sabéis cómo es esto, tiene que cuidarse al máximo Instagram

"Nosotros hemos estado viviendo en Estados Unidos y la enfermedad le pilló allí pero, desde el inicio empezó a recibir el calorcito de la asociación Cris Contra el Cáncer, siempre lleva su gorra puesta a todos lados. Ahora que estamos en España viviendo de nuevo, la asociación está siendo su lugar de refugio y está muy agradecido por este reconocimiento", ha concluido. Marta también ha apuntado que, además de por mostrarse agradecido, Sergio quería estar presente en un noche tan especial "para conocer en persona a Daniel Guerrero", padre de Isabel Guerrero, la niña de 12 años que falleció de un rabdomiosarcoma en el cráneo a mediados del pasado mes de agosto.

En su cuenta de Instagram, el propio Peris-Mencheta se pronunció sobre su ausencia: "Hoy no pude recoger el premio VIDA de la asociación Cris Contra el Cáncer en el cine Capitol y fue Marta Solaz quien lo recogió en mi nombre. Gracias por el reconocimiento. Emocionado. Gracias gracias gracias… por los acompañantes: médicos, familiares, enfermeros… Gracias a la fundación por existir para seguir investigando… Gracias al HOSPITAL DE LA PAZ por sostenerme estos meses… Gracias, Martita, por tu agarrarme la mano" ha escrito en su muro, tras publicar también una fotografía de las pruebas del covid y de la gripe que él mismo se había hecho en casa.