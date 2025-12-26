Celia Molina 26 DIC 2025 - 14:47h.

Pat Finn ha muerto a los 60 años de edad y era el actor secundario por excelencia de la televisión estadounidense

Las incógnitas en torno a la muerte de Matthew Perry y el duelo de los actores de 'Friends' dos años después

La prensa norteamericana ha comunicado la muerte de Pat Finn, el actor secundario por excelencia de las series estadounidenses, a los 60 años de edad. Según 'The Hollywood Reporter', el intérprete, conocido por producciones de éxito internacional como 'Friends', 'Seindfeld' o 'The Middle', llevaba varios años luchando contra un cáncer de vejiga, que le fue diagnosticado en el año 2022. En ese momento, gracias a la eficacia del tratamiento, la enfermedad entró en remisión, pero volvió a aparecer unos meses después, esta vez, con metástasis.

El mes anterior al fallecimiento del intérprete, se lanzó una campaña de recaudación de fondos para apoyar a su familia durante su tratamiento, que recaudó más de 100 000 dólares entre su comunidad de amigos, familiares y seguidores. Sin embargo, el pasado lunes, 22 de diciembre, el actor murió por la diseminación de la enfermedad. "Tras una hermosa vida llena de risas, amor, familia y amigos, compartimos la triste noticia del fallecimiento de Pat Finn", han dicho sus familiares a través de un comunicado.

Fue el Dr. Roger en dos capítulos de 'Friends'

"En sus últimos días, Pat solía mostrar grandes signos de emoción cuando los Bears marcaban un touchdown. Sin presión, Bears, solo digo que lo hagáis por Pat", han añadido, haciendo gala del buen humor que siempre tenía el actor. A lo largo de su carrera, Finn se convirtió en un habitual de las comedias de situación, con apariciones recurrentes en series como 'The Middle', de la ABC. También apareció en dos temporadas de Murphy Brown, de la CBS, en el papel de Phil Jr., el hijo del propietario original del bar (interpretado por Pat Corley), que se hizo cargo del negocio tras la marcha de su padre.

Pero, sin duda, uno de los sus papeles más emblemáticos fue su participación en 'Friends', en aquellos capítulos sobre una realidad paralela en el que Mónica, de nuevo obesa, pone celoso a su vecino, Chandler, al confesarle que va a hacer el amor por primera vez con su novio, interpretado por Finn (Temporada 6, capítulos 15 y 16). El fallecido pasó así por una de las series más aclamadas en Estados Unidos (y el mundo entero) que, hace más dos años, sufrió un irreparable pérdida. Los protagonistas de la sitcom aún hoy lamentan la muerte de Matthew Perry, el actor que compartió escena con Pat Finn en los citados episodios.

El icónico Bing murió poco antes de la noche de Halloween del año 2023, tras una larga lista de adicción a las drogas y las pastillas. Como él mismo confesó en su libro de memorias, durante un día normal de rodaje, podía ingerir "hasta 55 pastillas", que llegó a robar hasta de las jornadas de puertas abiertas de casas cercanas en venta. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la piscina de su casa y los acusados de haber contribuido a su adicción a la Ketamina ya se encuentran cumpliendo condena.