Celia Molina 05 ENE 2026 - 11:43h.

La revista digital 'Entertainment Weekly' ha fotografiado la placa conmemorativa que ha aparecido en la tumba del famoso actor

Los protagonistas de 'Friends' recuerdan a Matthew Perry al poner a la venta un significativo objeto para sus fans

Compartir







El 1 de enero de este 2026, la tumba del actor Matthew Perry, que dio vida al inolvidable Chandler Bing en 'Friends', apareció rodeada de flores rojas y blancas y piñas nevadas. Sus seres queridos aprovecharon el primer día festivo del año para visitar su mausoleo, al igual que hizo la revista digital estadounidense 'Entertainment Weekly'. Este medio se dio cuenta de que, además del ramo y otros objetos en homenaje el intérprete, en el frontal de la tumba de Perry había aparecido algo nuevo.

Más de dos años después de su muerte - fue encontrado sin vida en su domicilio de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023 - , por fin, se ha instaurado allí una placa conmemorativa que incluye un guiño al papel que le dio la fama internacional. En la insignia, puede leerse el nombre completo del actor: Matthew Langford Perry, y tanto la fecha de su nacimiento como de su muerte: 19 de agosto de 1969 - 28 de octubre de 2023. Y, abajo, la frase: "Muy querido - amigo - ", en una clara referencia a la famosa sitcom.

"Muy querido amigo"

Además, sus fans dejaron al pie de la lápida otros objetos como una flor de pascua y hasta un llavero de Batman pues, sus más fieles seguidores sabían que Matthew era tan fan de este personaje de D.C. que, en ocasiones, se hacía llamar "Mattman". Así, los fanáticos de la serie que ha traspasado generaciones han comenzado el año rindiendo homenaje a uno de sus personajes más queridos.

Aunque, a través de la pantalla, Perry brillaba gracias a su humor sarcástico y sus impertinentes chistes, lo cierto es que la sombra de la depresión siempre le persiguió. Como el mismo relató en su libro de memorias ('Amigos, amantes y aquello tan terrible'), el divorcio de sus padres le llevó a probar su primera copa de vino a los 14 años, comenzado así una larga lista de adicciones que le costarían la vida. El 28 de octubre de 2023, su cadáver fue hallado dentro del jacuzzi de su casa de Los Ángeles. La autopsia determinó que el actor murió por una sobredosis de ketamina, uno de los opiáceos a los que llevaba años "enganchado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sus compañeros de reparto, que eran muy conscientes de sus problemas de salud mental, también han querido recordarle en este comienzo de año. En colaboración con la Matthew Perry Foundation y la organización Soundwaves Art, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer han creado una colección de obras de arte inspiradas en las ondas sonoras de la icónica canción de apertura de la serie, que llevan las firmas de los protagonistas y cuyas ganancias serán donadas a obras solidarias.