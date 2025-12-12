Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023, y Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer han querido homenajearle

El trauma de los actores de 'Friends' tras la muerte de Matthew Perry: sus cinco formas de gestionar el duelo

Compartir







Más de dos años de la muerte de Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing de 'Friends', sus compañeros de elenco han lanzado un emotivo proyecto en su honor con el que recuerdan su legado.

En colaboración con la Matthew Perry Foundation y la organización Soundwaves Art, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer han creado una colección de obras de arte inspiradas en las ondas sonoras de la icónica canción de apertura de la serie, que llevan las firmas de los protagonistas y cuyas ganancias serán donadas a obras solidarias.

El proyecto, anunciado este pasado jueves 11 de diciembre en las redes sociales de la fundación, incluye piezas únicas en las que las ondas sonoras del tema 'I'll Be There for You' han sido transformadas en arte por el artista Tim Wakefield, cada una inspirada en los personajes de la serie.

Sobre la iniciativa y la fundación

Cada miembro del elenco ha autografiado su obra correspondiente, y en el caso de la pieza dedicada a Chandler, hay una edición limitada con la firma oficial de Matthew Perry. En las publicaciones compartidas, se observa a los actores firmando sus piezas desde sus casas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según la presentación oficial, todos los beneficios generados por la venta de estas obras, ya sea en formato original o con impresiones, se destinarán tanto a la Matthew Perry Foundation como a otras organizaciones seleccionadas por los propios actores para apoyar causas de su elección.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La fundación, establecida tras la muerte del carismático actor, continúa con el compromiso que Perry declaró tener en vida: ayudar a personas que luchan contra la adicción, un desafío que él mismo enfrentó durante muchos años, tal y como narró en sus memorias, 'Amigos, amantes y aquello tan terrible', que vieron la luz en 2022.

La iniciativa ha conmovido a los fans de la serie, ya que no solo representa un accesorio de colección para los seguidores de 'Friends', sino que también refleja el cariño y respeto entre los protagonistas del programa y el dolor que todavía sienten por la pérdida de Perry.

La Matthew Perry Foundation ha trabajado para visibilizar la adicción como una enfermedad y para apoyar a quienes luchan contra ella, promoviendo tratamientos más accesibles y reduciendo el estigma que rodea a esta condición. La fundación ha logrado atraer la atención de medios y rostros conocidos, fortaleciendo así el alcance de su misión benéfica.

La muerte de Perry y un juicio

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. La causa oficial de su muerte fue atribuida a los "efectos agudos de la ketamina", una sustancia que había estado utilizando en un tratamiento terapéutico y que terminó con su vida. Su lucha con la adicción fue bien conocida y compartida públicamente, algo que después inspiró la creación de la fundación que lleva su nombre.

Tras su muerte, Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc y Schwimmer emitieron una declaración conjunta en la que describieron su pérdida como "inconmensurable" y recordaron a Perry como un hermano y amigo desde hace 30 años.

La investigación por su fallecimiento se saldó con la detención de cinco personas, entre ellas su asistente, acusadas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de la ketamina que fue encontrada en su cuerpo.

Las autoridades aseguran que Perry obtuvo la ketamina de parte de Jasveen Sangha, conocida como 'la reina de la Ketamina', quien se declaró culpable; que la jeringa fue proporcionada por el médico Salvador Plasencia, condenado a 30 meses de cárcel; y que fue su asistente personal, Kenneth Iwamasa, quien inyectó la droga al actor el día de su muerte.

La Fiscalía sostiene que Perry fue "víctima" de una red de distribución de ketamina y añadió que los acusados aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de él y "enriquecerse".