Los expertos recalcan que muchas de las personas que participan en estos retos presentan trastornos suicidas

La muerte del ‘streamer’ Sergio Jiménez mientras hacía un reto de consumo de droga en directo: “Se metió seis gramos en tres horas”

Compartir







El streamer Sergio Jiménez ha muerto mientras retransmitía en directo un reto extremo de consumo de drogas. El fallecido lo hizo junto a su amigo Simón Pérez, quien ha hablado de lo que ocurrió en internet. Él asegura que el fallecido había ingerido seis gramos en tres horas y que se había esnifado una raya de dos gramos.

Según el relato del amigo, la Policía llegó a la casa mientras se escuchaba la retransmisión abierta en el ordenador. En ella, se escuchaba a una persona decir que si el joven se había bebido una botella de whisky.

“Si me muero, me muero como un héroe porque esto no lo ha hecho nadie", relata una psicóloga

Estos retos son cada vez más comunes en internet. Se trata de acciones degradantes y de alto riesgo que realizan tras la petición de un grupo cerrado de usuarios, que son quienes pagan por presenciarlo. Cuanto mayor es el riesgo, más grande es la recompensa.

Los expertos recalcan que muchas de las personas que participan en estos retos presentan trastornos suicidas. “Si me muero, me muero como un héroe porque esto no lo ha hecho nadie y si lo consigo soy un Superman”, explica Ángeles Franqueira, psicóloga.

"La pantalla desconecta emocionalmente el otro deja de ser una persona", subraya un experto

Y quienes pagan por ver este tipo de contenidos se esconden siempre tras el anonimato, ya que reduce los sentimientos de culpa. “La pantalla desconecta emocionalmente el otro deja de ser una persona y pasa a ser un contenido. Eso reduce la empatía y la culpa”, señala José Antonio Galiani, psicólogo y director del centro Galiani.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El caso de Sergio es muy similar al de Raphael Graven, otro streamer francés que murió en agosto mientras sufría vejaciones en directo.

“Puede ser constitutivo de infracción penal", sentencia un abogado

Pero estar detrás de una pantalla no significa que no se esté cometiendo un delito. “Puede ser constitutivo de una infracción penal por inducir a una persona a que se lesione”, advierte Borja Adsuara, abogado experto en Derecho Digital. En este caso, Sergio Jiménez se encontraba en tratamiento psicológico, lo que podría ser fundamental a la hora de valorar las consecuencias legales.