El presentador dedicó unas palabras al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que ha criticado en numerosas ocasiones

El programa de Jimmy Kimmel fue cancelado en septiembre debido a las presiones por parte de la Casa Blanca

Jimmy Kimmel, presentador del programa de la cadena ABC que lleva su nombre, ‘Jimmy Kimmel Live!’, ha ganado el premio al Mejor Programa de Entrevistas durante los Critics Choice Awards 2026, un reconocimiento que ha dedicado a Donald Trump.

Kimmel dijo en el discurso posterior: "Quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump (como lo llama de manera sarcástica), sin quien nos iríamos a casa con las manos vacías esta noche. Así que gracias, señor presidente, por todas las muchas cosas ridículas que hace cada día".

Aumento de las audiencias tras las polémicas

El popular presentador tuvo que lidiar con la cancelación de su programa debido a las presiones de la Casa Blanca, el septiembre pasado, a raíz de los comentarios que vertió sobre el asesinato del líder ultra Charlie Kirk, gran 'aliado' de Trump.

La ABC no tardó en devolverle el programa unos días después, lo que ha supuesto un considerable aumento de la audiencia del mismo, que está dedicado a entrevistar a personalidades célebres, siempre bajo la mirada irónica y mordaz de Kimmel.

Además, la cadena ha renovado a Kimmel por un año más de emisión. De 58 años, Kimmel es comediante, actor, presentador, guionista y productor de televisión.