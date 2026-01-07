Celia Molina 07 ENE 2026 - 10:50h.

Bernard d'Ormale ha dado una extensa entrevista en 'Paris Match', donde ha revelado que la actriz francesa murió a causa del cáncer

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot, icono del cine, a los 91 años

Compartir







El pasado 28 de diciembre, la Fundación Briggitte Bardot anunció la muerte de la famosa actriz y activista de los derechos de los animales, Brigitte Bardot, a los 91 años de edad. Con un escueto mensaje en el que la entidad comunicaba con "inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta", Francia lamentaba la pérdida de uno de sus iconos eróticos del siglo XX, sin que, en ese momento, se dieran más detalles sobre los motivos del deceso.

Ahora, su marido, Bernard d'Ormale, ha revelado en la web 'Paris Match' que la actriz murió a causa del cáncer. Según su declaración, Bardot "había resistido muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que acabó con su vida", desvelando así la causa por la que fue ingresada en el hospital en octubre y noviembre del año pasado. A pesar de haber destapado la verdad sobre su estado de salud, d'Ormale no ha especificado de qué tipo de cáncer se trataba.

PUEDE INTERESARTE El mensaje conmemorativo que ha aparecido en la tumba de Matthew Perry, más de dos años después de su muerte

"Se preocupó por sus animales hasta el final"

Las alarmas saltaron en otoño de 2025 cuando el periódico francés 'Var Martin' informó del ingreso de la actriz en un hospital de Toulon, donde se sometió a una compleja "intervención quirúrgica", motivada por una "enfermedad grave" que nunca se especificó. La emisora ICI Provence aseguró que Briggite se "recuperaba poco a poco" en su villa de Saint-Tropez, pero tuvo que ser operada de nuevo un mes después. Finalmente, la 'sex symbol' falleció pocos días antes de que llegara el 2026.

En la misma entrevista, su marido aseguró que el deseo de la actriz era morir en 'La Madrague', la casa en la que ambos vivían rodeados de mascotas. "Era muy complicado tenerla allí, sobre todo por los dolores de espalda que no remitían, la hacían sufrir y la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en cama. Sin embargo, estuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final", ha dicho. Algo que ha quedado perfectamente plasmado en su millonario testamento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El funeral por Briggite Bardot tendrá lugar este mismo miércoles en Saint-Tropez y se celebrarán "con sencillez", según explicó Bruno Jacquelin, director de relaciones públicas de su Fundación. La ceremonia religiosa, por invitación, comenzará a las 11:00 horas en Notre-Dame de l'Assomption, una pequeña iglesia del siglo XVI. Las exequias serán retransmitidas frente al ayuntamiento para los vecinos, así como en el puerto y en la plaza de las Lices, en el centro del pueblo.

Hasta el mismo día de su fallecimiento (y para la posteridad) esta actriz siguió siendo una de las figuras más icónicas del cine francés y un referente de la sensualidad del siglo XX. Su belleza y talento la convirtieron en una estrella internacional, y fue un icono de la moda, popularizando tendencias como el bikini. Su estatus de celebridad no impidió que reivindicara su libertad e identidad, luchando contra los moralismos de su época, además de mostrar siempre un noble sentimiento y preocupación por los derechos de animales, que mantuvo hasta en su lecho de muerte.