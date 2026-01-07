En la investigación tratan de determinar si se puede perseguir penalmente alguna de las conductas vinculadas

La muerte del ‘streamer’ Sergio Jiménez mientras hacía un reto de consumo de droga en directo: “Se metió seis gramos en tres horas”

Los Mossos han abierto una investigación para aclarar las circunstancias sobre la muerte de un hombre de 37 años en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) tras emitir la madrugada del 30 al 31 de diciembre un directo por internet consumiendo drogas y alcohol, para determinar si se pudo incurrir en algún delito.

El hombre, que vivía en un piso junto a su madre, fue localizado sin vida en su casa, tras retransmitir en directo cómo se drogaba y bebía alcohol, en el marco de un supuesto reto que le plantearon otros internautas.

A la espera de los resultados de la autopsia

Los Mossos d'Esquadra, que están a la espera de los resultados de la autopsia, han abierto una investigación para aclarar los hechos, según han informado a EFE fuentes cercanas al caso.

En el marco de la investigación abierta, para tratar de determinar si se puede perseguir penalmente alguna de las conductas vinculadas al contexto de esta muerte, los Mossos están buscando testigos y recabando información sobre las personas que siguieron la retransmisión y tratan de recabar imágenes del directo.