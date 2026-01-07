Rocío Molina 07 ENE 2026 - 11:54h.

Unanimidad de los seguidores de Paz Padilla al ver la decoración de Reyes que ha montado inspirada en el fondo marino

Paz Padilla sabe cómo poner el broche de oro a las Navidades y un año más se ha superado con una fiesta que es ya tradición en su casa. La presentadora se ha superado con una decoración de los Reyes Magos con la que sorprende a su hija Anna Ferrer y, que en este caso, ha sido ambientado en el fondo marino. Un escenario digno de película que ha provocado todo tipo de reacciones en las redes.

Para lograr trasladar el fondo marino al interior de su hogar, la humorista y escritora ha utilizado todo un derroche de papel azul, bolas transparentes para hacer las burbujas y un arsenal de globos con distintas figuras marinas como pulpos, peces para completar este escenario propio de la película de Disney 'La Sirenita'.

Y, a falta de estos detalles, todos han reparado en la original forma que Paz Padilla ha envuelto los regalos que han dejado Melchor, Gaspar y Baltasar en su hogar: la presentadora se ha preocupado de hacer modo manualidad una cara a los animales. Desde tiburones hasta cangrejos han sido los protagonistas de esta sorpresa que ha dejado completamente sin palabras a su hija Anna Ferrer, como ya es tradición.

Si otros años su apuesta era un circo o una juguetería con un absoluto despliegue de medios en papel de regalo, las redes sociales han opinado de lo que la presentadora ha montado este año para hacer feliz a su hija. La sentencia unánime prácticamente deja claro que la cómica no deja de sorprender al mundo con su ingenio y que no hay una fiesta más original para cerrar las Navidades. "Hace años que no espero la cabalgata de Reyes, espero a ver lo que monta Paz Padilla. ¡Qué arte!", "nos dejas sin palabras", "ese trabajo de horas y horas es digno de un premio por tu creatividad y tú entusiasmo", son un ejemplo de las felicitaciones que ha recibido.

Los hay que han dejado claro que sus disfraces son más esperados que "el vestido de la Pedroche" y otros se preguntan de dónde saca el tiempo para meterse "en este sarao tan espectacular". Sin embargo, lo que queda claro es que es una muestra de amor a los suyos y que este espectáculo decorativo es la envidia de todos. "Nos enseñas que tenemos que disfrutar con nuestros hijos tengan la edad que tengan y manteniendo la ilusión", es el mensaje que ha destacado una seguidores de la presentadora.