Rocío Molina 24 NOV 2025 - 14:18h.

La influencer ha compartido el divertido vídeo que grabó a su madre Paz Padilla al contarle la noticia de que se casaba

Anna Ferrer, emocionada tras ver el boceto de su vestido de novia: "Ya me han tomado medidas"

Compartir







Anna Ferrer Padilla está inmersa ya en los preparativos de su boda con Mario Cristóbal. La influencer de 28 años, que está feliz en este momento tan dulce de su vida, ha compartido ahora el esperado vídeo con el momento en el que le contó a su madre, Paz Padilla, la noticia de que se casaba. Un engaño de lo más divertido, tal como se ha podido ver con la reacción de la presentadora.

PUEDE INTERESARTE El dineral que cuesta el anillo de compromiso de Anna Padilla

Como no podía ser de otra manera, la amiga de Anita Matamoros recurría al humor y a hacerle una sorpresa, tal como anunció en su día. Lo que no se sabía es que ese engaño y divertido momento había sido inmortalizado y ahora Anna Ferrer lo ha compartido con sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram.

"La engañé diciéndole que hiciéramos un vídeo de 'cosas raras que llevo en el bolso', y la tía se lo tomó muy en serio", comienza diciendo en el texto que acompaña al contenido en el que aparecen madre e hija sacando lo que llevan en el interior cada una de sus bolsos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para no defraudar a su audiencia en redes tanto madre e hija comienzan a mostrar a cámara los objetos más inesperados que llevan a diario en el bolso: linterna, ventilador, un artilugio dental que echa agua son algunos de los imprescindibles que saca Paz Padilla, mientras Anna Ferrer saca primero un cepillo de dientes eléctrico y luego sorprende con el anillo de compromiso.

"La reacción de mi madre cuando le conté que me casaba", escribe emocionada Anna Ferrer Padilla al hacer público este momento tan especial y que se ha reservado minuciosamente hasta ahora. Feliz de que Paz Padilla cayera en su trampa, lo ha inmortalizado y colgado en su muro para guardar la reacción de la que será seguramente la persona a las que más quería contar la noticia de su boda.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ante esta tremenda bomba, Paz Padilla se queda en shock y luego alcanza a pronunciar un "¡júralo!" mientras su hija no puede contener la risa. A partir de ahí, la humorista y presentadora se levanta, grita, abraza a su hija y a Mario Cristóbal que está modo cómplice grabando todo y hace un arsenal de preguntas a los prometidos.

"¡Que nos casamos, gorda!", es lo que logra decir Paz Padilla al ver el anillo de compromiso de su hija y mientras esta le matiza sus palabras. "Bueno, me caso yo", rectificaba Anna Ferrer al ver que su madre está muy nerviosa y que solo ríe y se abraza a la pareja ante la noticia que le acaban de dar.