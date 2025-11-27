Rocío Molina 27 NOV 2025 - 12:46h.

La presentadora ha hablado de su patrimonio y ha aclarado los rumores que apuntan a que tiene deudas económicas

Así le contó Anna Ferrer a su madre Paz Padilla que se casa: el esperado vídeo de la reacción

Compartir







Paz Padilla se ha sincerado y ha hablado de su actual situación económica. La presentadora y madre de Anna Ferrer ha querido aclarar las dudas que giran en torno a sus ingresos después de que se llegase a decir que tenía una deuda millonaria. Lo ha hecho en una entrevista que ha concedido a '20 Minutos' a raíz de la presentación de su nuevo libro 'Alzar el duelo'.

La humorista, actriz y empresaria está en un buen momento profesional al poder presentar este proyecto que es otra forma de ayudar en el duelo después de 'El humor de mi vida'. Y, a nivel personal está feliz con la noticia de que se su hija se ha prometido y en unos meses celebrará su boda con Mario Cristóbal. Aunque considera que tiene luchas internas por diferentes motivos lo que tiene claro Paz Padilla es la tranquilidad que tiene por lo que tiene ahorrado y lo claras que son sus cuentas.

Lejos de no querer pronunciarse o mojarse sobre un tema del que han hablado otros, la intérprete de 'Cuerpos Locos' que cumplió 56 años el pasado mes de septiembre, ha dado detalles del dinero que tiene en el banco y ha desmentido rotundamente todo lo que apuntaba a que se podría haber endeudado tras unas operaciones. Inquieta y emprendedora, Paz Padilla ha mantenido que "nunca ha estado desempleada" y que puede permitirse retirarse ya con lo que tiene.

"Tengo un colchón cómodo para poder vivir tranquila sin trabajar, pero a mí me encanta mi trabajo", ha aclarado la gaditana acerca de sus ingresos y de que se puede permitir sus lujos, aunque en el fondo sea una ahorradora y una persona muy concienzuda con cada proyecto y trabajo en los que se ha embarcado. La mejor prueba de ello es su currículum de actriz, presentadora, pero también con los negocios en los que ha invertido (desde en el mundo del ladrillo) hasta junto a su hija Anna Ferrer Padilla con 'NoNiNá', su marca de ropa que ha abierto este año tienda física en el centro de Madrid.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"No soy derrochadora, nunca he pensado en gastarme dinero en un barco o en unas vacaciones carísimas en hoteles a los que solo voy a dormir", Paz Padilla

Proyectos no le han faltado nunca y de la televisión y el cine también se ha subido a las tablas del teatro. Por eso, Paz Padilla no hace caso a las noticias que han salido sobre si ha contraído deudas por algunos negocios que han fallado. "Nada de eso es cierto. De hecho, a mi hija le he dicho muchas veces que podría tomarse la vida con más calma, que no necesita trabajar tanto, pero lo lleva en la sangre", admite.

Pero llegar a ese punto y a ese tipo de conclusiones vitales lo ha conseguido a base de mucho esfuerzo y de tener la cabeza bien puesta, tal como asegura: "No soy derrochadora, nunca he pensado en gastarme dinero en un barco o en unas vacaciones carísimas en hoteles a los que solo voy a dormir".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En la actualidad Paz Padilla y su hija han recibido un premio recientemente por el perfume que su perfume, otro ambicioso proyecto y la presentadora destaca que su empresa de moda va sobre ruedas, aunque casi todo el peso recae sobre los hombros de Anna Ferrer Padilla: "Yo estoy para la toma de decisiones importantes pero ella es la que gestiona todo de una manera espectacular".