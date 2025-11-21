Celia Molina 21 NOV 2025 - 11:12h.

Ambrossi acompañó a su excuñado, Leiva, a la gala de los premios GQ, donde el cantante recibió el premio al Hombre del Año

El fin de la relación de los Javis: su lujosa mansión, un complicado rodaje, extraños movimientos y una mudanza

La celebración de los MOTY 2025, los Premios GQ Men of the Year 2025, en su 25º aniversario, reunió anoche a figuras que rara vez coinciden en un mismo espacio y que transformaron el museo Reina Sofía de Madrid en un punto de encuentro cultural excepcional. Uno de los hombres premiados de la noche fue José Miguel Conejo Torres, conocido mundialmente como Leiva, que recibió el premio 'Hombre del año a la leyenda musical 2025' y que acudió al acto acompañado por su excuñado y gran amigo, Javier Ambrossi.

Esta fue, por tanto, la primera reaparición pública del director de cine - que acaba de terminar de rodar la película 'La Bola Negra' junto a su ya exnovio, Javier Calvo - desde que trascendió a los medios su ruptura. Los Javis, que llevaban juntos 13 años y habían formado un perfecto tándem como pareja sentimental y profesional, han puesto fin a su relación, sin que se conozcan los motivos concretos de su separación (y sin que esto afecte a sus futuros proyectos cinematográficos).

El discurso de Javier Ambrossi a su excuñado, Leiva

Se confirmaron así los rumores de un distanciamiento entre los dos, que se hizo aún más que evidente cuando Javi Calvo acudió solo a un programa de televisión y tras las sospechas de que Ambrossi ya no estaba viviendo en la flamante casa que ambos diseñaron y compraron en Pozuelo de Alarcón, sino en su antiguo piso del barrio de Malasaña, donde los dos habían sido "tan felices". Ya en solitario, Ambrossi acudió a la gala de los premios QG, dedicándole a Leiva un discurso en el que también habló de lo sanadoras que pueden ser las rupturas:

"Leiva llegó a nuestra vida cuando, en un concierto en 2004, le dije a mi hermana que iba a ser su novio. Y así fue. Hemos estado juntos en muchos pasos diferentes, en rupturas y, bueno, muchas veces, las rupturas son para bien", dijo, en referencia a la separación (la temporal y la definitiva) de su hermana Macarena García y el cantante (o a la suya propia). Y siempre, pasase lo que pasase, hemos sido amigos. Me parece precioso ser amigo de mi ídolo así que eres el hombre del año y el hombre de todos los años. Miguel, te quiero mucho", terminó, dándole un gran abrazo a quien fue su cuñado hasta el año 2022.

Por su parte, el cantante le contestó con mucho cariño, confesando también en su repuesta que no se encuentra en una buena situación personal: "Te quiero mucho Javi, te admiro un montón, gracias por venir en medio de ese lío que tienes de rodajes y demás. Es verdad que he pasado el mejor año personal de mi vida aunque, sorprendentemente, no ha coincidido con mi mejor año emocional. Estas cosas suceden así pero, por un ratito, me sentiré ganador. Gracias al equipo por pensar en mí, entre tantas propuestas y tantas personas", dijo el artista, recibiendo el aplauso de todos los presentes en la sala.