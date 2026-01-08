Sara Carbonero pasa a planta tras pasar por una operación y da un gran paso en su recuperación

Última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero, ingresada en la UCI: su evolución

Sara Carbonero evoluciona positivamente en el hospital de Lanzarote en el que está ingresada. Después de estar unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos "por cuestiones de que esté más controlada, la periodista ha sido trasladada a planta. Según informa la revista '¡Hola!', ha dado un gran paso importante en su recuperación, por lo que todo indicaría que su salud está mejorando.

Carbonero ha estado varios días en la UCI para estar más controlada, pero "ha estado despierta y recuperándose", según informó ya el medio citado. Para comenzar la siguiente etapa de recuperación, la presentadora de televisión se quedará en Canarias porque no hay urgencia de "trasladarla a ningún otro hospital".

Su ingreso no está relacionado con su enfermedad diagnosticada en 2019

El ingreso se produjo el pasado 2 de enero, cuando la creadora de contenido comenzó a encontrarse mal a causa de un fuerte dolor abdominal. Tras ser valorada en urgencias, los médicos decidieron intervenirla de manera inmediata al detectar el origen del problema.

Aunque no se han hecho públicos los detalles concretos de la dolencia, su entorno ha querido dejar claro que "ya se ha encontrado la causa del malestar" y que no existe relación alguna con la enfermedad que le diagnosticaron en 2019.