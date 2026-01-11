Carlos Otero 11 ENE 2026 - 09:00h.

Después de una mediática ruptura con el ganador de 'GH 7' la madrileña se casó en 2021 con su socio

El regreso de 'Gran Hermano' a Telecinco ha provocado un inusitado interés por la vida de los antiguos inquilinos de la casa más famosa de la tele. Hoy nos reencontramos con Ainhoa Pareja, de la quinta edición y también participante de ‘GH: El Reencuentro’. Después de una temporada polemizando en los platós la madrileña ha encontrado la felicidad y la estabilidad lejos de los focos.

Casada tras un mediático romance

Gracias a las redes sociales sabemos que Ainhoa, que tras participar en ‘El Reencuentro’ tuvo un mediático romance con el ganador de GH7, ha encontrado la estabilidad junto a un hombre anónimo. Se trata de Txema, un hombre natural del País Vasco pero afincado en Madrid junto con el que lleva ya una década de amor y armonía.

Según cuentan ellos mismos a través de sus redes sociales se conocieron hace una década, pero no sellaron su amor hasta el año 2001 cuando celebraron un enlace civil en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ciudad del sur de Madrid donde ambos residen en compañía de sus perros: Mou, Lola y Pícara.

Juntos regentan una floristería

La vida de Ainhoa es muy diferente a la que tenía hace veinte años, cuando la conocimos en 'GH 5'. Totalmente alejada de los focos de televisión, ha dado un giro de ciento ochenta grados. Tras su etapa mediática en la que no faltaron enfrentamientos en los platós, los bolos de discoteca y los posados en top-less, Ainhoa decidió cambiar el estilo de su vida hacia uno más saludable a partir de la meditación, la relajacióny el feng shui.

Junto a Txema regenta un exitoso negocio de flores con el que llenan de alegría las casas, negocios y eventos de una nutrida clientela. Con frecuencia, Ainhoa comparte con sus seguidores sus preciosas creaciones florales demostrando a través de su perfil oficial el gran talento que tiene para idear ramos y centros de mesa. En sus publicaciones, siempre aparece tremendamente feliz e ilusionada.

Amante de los viajes y la buena mesa

Siempre que la economía y el negocio lo permite, los viajes son otra de las pasiones de Ainhoa: la excolaboradora de Telecinco realizó hace unos años un viaje por Egipto inolvidable del que dio buena cuenta en su red social y que además figura en su foto de perfil principal. Ainhoa no solo se mueve en destinos internacionales y también disfruta de paraísos nacionales donde se deja seducir por la gastronomía.

Tanto en su perfil como en el de su esposo abundan las fotografías que centran el foco en ricos platos de sus restaurantes favoritos: almejas a la marinera, salmón a la naranja, boquerones… ¡Nada se le resiste a la ex Gran Hermana