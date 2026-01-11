La pareja de influencers dará la bienvenida a su hija Cala en los próximos días

Patri y Lester se han decantado por un diseño versátil de plegado fácil y cómodo para dos niños tan pequeños

Compartir







MadridPatri y Lester, conocidos por su participación en 'La isla de las tentaciones', ya son padres de su segunda hija en común. Habiendo retomado su relación de pareja, la llegada de Cala les llena de ilusión a amas y los vuelve a unir con un objetivo en común: preparar todo para recibir a la pequeña con los brazos abiertos.

La pareja de influencers, ya tienen un hijo, Río, de año y medio, una etapa muy exigente pero llena de alegría. La crianza de dos niños que prácticamente crecerán como si fueran mellizos, requiere de organización, adaptación y herramientas prácticas que faciliten en día a día, como el carro de paseo. No se trata solamente de un elemento de movilidad, debe ser cómodo, seguro y practico.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez y Lester Duque celebran una especial baby shower para su segunda hija en común

Los exconcursantes de 'LIDLT', se han decantado por un carro gemelar, el Baby Monsters Easy Twin 4 en color negro. Son muchas las influencers que se decantan por este modelo, uno de los más valorados por familias que buscan funcionalidad sin renunciar al diseño.

Su principal ventaja es su diseño compacto, que permite pasar por puertas estándar y entrar sin dificultad en ascensores, algo poco habitual en carritos dobles. Su precio, 835 euros, lo convierte en una inversión equilibrada por su calidad, funcionalidad y durabilidad. Es una opción ideal para familias activas que buscan eficiencia sin renunciar al estilo.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez y Lester Duque desvelan si van a tener más hijos

La elección perfecta para familias con dos peques

El Baby Monsters Easy Twin 4 es un carrito pensado para padres que necesitan practicidad, resistencia y versatilidad, especialmente cuando se trata de llevar a dos niños al mismo tiempo. “Queríamos un carrito que fuese gemelar pero fuese práctico, pesará poco y no fuese excesivamente grande y la verdad que es todo un acierto”, aseguran los papás en su vídeo de Instagram.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Su tamaño es uno de sus principales atractivos. Aunque es un carrito gemelar, cuenta con un ancho muy cómodo para moverse con facilidad por espacios estrechos, pasar por la mayoría de las puertas estándar e incluso entrar sin problemas en ascensores. El plegado es otro de sus grandes puntos fuertes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con un sistema intuitivo y rápido, el Easy Twin 4 puede plegarse en cuestión de segundos, facilitando su transporte y almacenamiento. Esta característica es especialmente útil para meterlo en el maletero del coche. Su estructura ligera pero resistente permite manipularlo sin esfuerzo, algo que cualquier padre o madre agradece profundamente.

A pesar de llevar el peso de dos niños, hasta 22kg por niño, se mueve con suavidad, responde bien en giros y mantiene la estabilidad incluso en terrenos irregulares o aceras complicadas. A nivel estético, el color negro le aporta un toque elegante, neutro y combinable, ideal tanto para niños como para niñas, y perfecto para una familia que piensa en durabilidad y estilo.

Crece con la familia

El Baby Monsters Easy Twin 4 destaca también por su versatilidad, permitiendo múltiples configuraciones para adaptarse a las necesidades de la familia desde el nacimiento y durante todo el crecimiento de los peques. Su diseño está pensado para que los niños viajen cómodos y seguros, sin sacrificar la facilidad de uso para los adultos. Sillas, capazos, hamacas reversibles, Grupo 0+ e incluso la opción de combinar asiento con bolsa de compras, son las configuraciones que permite el carrito gemelar.

Además, este modelo cuenta con una amplia gama de complementos que permiten personalizarlo todavía más y adaptarlo a distintos estilos de vida, burbujas de lluvia, protectores solares, sacos para invierno, organizadores de manillar, bandejas para snacks, sombrillas, colchonetas transpirables, reposapiés adicionales, mochilas de pañales compatibles y mucho más. Cada accesorio está diseñado para mejorar la comodidad de los peques y facilitar la experiencia de los padres en cualquier época del año.